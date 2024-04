Mehr als 200 Tage in Hamas-Geiselhaft (Video)

Die Geisel Hirsh Goldberg-Polins soll nach einem Terroranschlag die Hand amputiert worden sein.

Die palästinensischen Hamas-Terroristen veröffentlichten vor einigen Tagen erneut Videoaufnahmen mir einer jener Geiseln, die während des Terroranschlags auf Israel am 7. Oktober 2023 entführt wurden. Es handelt sich dabei um den 23-jährigen Hirsh Goldberg-Polin, der am 7. Oktober bei einer Techno-Party in der Nähe Gazastreifens schwer verwundet wurde. Er besitzt die US-israelische Doppelstaatsbürgerschaft und lebte seit seinem siebten Lebensjahr mit seiner Familie in Israel.

Die Organisation der Familienangehörigen der Geiseln nahm nach dem Video Stellung:

„130 entführte Israelis werden seit mehr als 200 Tagen von der Hamas gefangen gehalten. Hirshs Schrei ist der Schrei aller Geiseln – ihnen ist die Zeit davongelaufen!“

Und weiter:

“Israel hat keine Zeit mehr zu verlieren. Die Geiseln müssen an erster Stelle stehen. Ohne sie wird Israel nicht wieder erstehen und nicht gewinnen. Sie alle müssen nach Hause gebracht werden – die Lebenden zu ihrer Rehabilitierung, die Ermordeten für ein würdiges Begräbnis.”

Es war das erste Lebenszeichen seit der Entführung von Hirsh Goldberg-Polin. Dessen Mutter, Rachel Goldberg-Polin, wurde letzte Woche wegen ihres Kampfes für die Freilassung israelischer Geiseln in die Liste der 100 einflussreichen Personen des „Time Magazine“ für 2024 aufgenommen.

