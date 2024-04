Russischer Star-Philosoph: “Westlicher Liberalismus strebt nach totalitärer Herrschaft” (Video)

“Putins Gehirn”

Westliche Medien bezichtigen den russischen Philosophen Alexander Dugin seines Einflusses auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die russische Elite, weswegen sie ihn als “Putins Gehirn” bezeichnen. Jedenfalls ist Dugin ein leidenschaftlicher Befürworter der russischen Militäroperation in der Ukraine und der Meinung, dass ein unabhängiger ukrainischer Staat nicht existieren sollte.

Carlson präsentierte Dugin als “einen Schriftsteller, der über großartige Ideen schreibt” und behauptete, dass seine Bücher von der Biden-Regierung in den USA verboten wurden:

“Man kann sie nicht bei Amazon kaufen.“

Dugin sei “der berühmteste politische Philosoph Russlands.”

– so Tucker Carlson.

“Gefährlich für den Westen”

“Seine Ideen gelten als so gefährlich, dass die ukrainische Regierung seine Tochter ermordet hat.”

– so der neokonservative US-Star-Journalist weiter, dessen Interview 20 Minuten dauerte.

Ep. 99 Aleksandr Dugin is the most famous political philosopher in Russia. His ideas are considered so dangerous, the Ukrainian government murdered his daughter and Amazon won’t sell his books. We talked to him in Moscow. pic.twitter.com/4LrO0Ufg9P

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 29, 2024