Lügenkampagne zur Europawahl: Jetzt ist auch Kickl ein „Landesverräter“

Kurz vor der Europawahl hagelt es Propaganda: Konservative Politiker sollen Schmiergeldzahlungen aus Moskau erhalten, russische Desinformation verbreitet, chinesische Spione eingeschleust haben. Als erste wurde die AfD Ziel der Attacken. Nun steht auch die FPÖ in Österreich im Fadenkreuz der Globalisten.

Der unvermeidliche Sieg konservativer Kräfte bei der Europawahl soll auf den letzten Metern verhindert werden. Zuerst wurde die Spitzenkandidaten der AfD Max Krah und Petr Bystron angegriffen. Nun ist Herbert Kickl das Opfer. Und wieder Mal spielt bei der Verbreitung der Anschuldigungen gegen die stärkste Oppositionspartei Österreichs der deutsche „Spiegel“ eine zentrale Rolle, der bereits die Affäre „Ibiza“ orchestriert hatte. Von einer „filmreifen Affäre“ liest man dort. Kickl soll mit dem Wirecard-Betrüger Jan Marsalek und einem Ex-Staatsschützer namens Egisto Ott gemeinsame Sache gemacht haben.

Wie in Deutschland, läuft auch in Österreich die Diskreditierungskampagne nach der gleichen Blaupause: Marsalek sei Teil eines „russischen Spionagenetzwerks“ gewesen, welches Kickl wiederum benutzt haben soll, „um gegen politische Gegner vorzugehen“. Schon wieder bleibt es arg nebulös. Schon wieder gibt es keine konkreten Belege. Und: schon wieder die Russen! Jeder, der sich für Frieden und gegen weitere Waffenlieferungen einsetzt, soll als Putin Agent diffamiert werden.

AfD und FPÖ auf der Abschussliste

Der FPÖ-Spitzenpolitiker Kickl, dessen Partei derzeit bei über 30 Prozent und mit Abstand an erster Stelle steht, muss sich nun in einem Untersuchungsausschuß zur Sache erklären. Im Herbst stehen in Österreich auch noch Nationalratswahlen an – Zufall? Das Timing der Kampagne ist optimal gewählt. Selbst wenn sich die Vorwürfe in einigen Wochen oder Monaten als haltlos erweisen: Der Schaden ist längst angerichtet. Genau so war Correctiv mit der Deportationslüge von Potsdam vorgegangen.

Wie bei Bystron und Krah beruhen die Anschuldigungen vor allem auf Unterstellungen ohne Belege. Der Spiegel schreibt: „Es gibt immer mehr Hinweise, dass es eine Art von Connection zwischen Kickl, Ott und Marsalek gegeben haben könnte.“ Hinweise! Könnte! Das schreibt der gleiche Spiegel, der vor wenigen Jahren eine FPÖ-Koalitionsregierung mit Hilfe manipulativ geschnittenen und mit geheimdienstlichen Mitteln erstellter Videos gesprengt und den damals beliebten Vizekanzler Strache aus dem Amt geworfen hatte. Die einzigen Hinweise, die sich dank der aktuellen Ereignisse verdichten, sind die, dass der Spiegel eine Abspielplattform für von Geheimdiensten erstellten Diffamierungskampagnen ist.

Gleiche Narrative in unterschiedlichen Ländern

Dass es sich um eine koordinierte Kampagne handelt, zeigt auch das gleiche Wording, mit dem die Opposition in unterschiedlichen Ländern diffamiert wird. Die österreichischen Grünen bezeichnen die Freiheitlichen – man halte sich fest – als „Heimatverräter“. Die ÖVP behauptet, die FPÖ wolle „Österreich an Russland verkaufen“. Noch besser: Der Grünenpolitiker Werner Kogler bezeichnete Kickl und seine Parteifreunde sogar als „Heimatverräter und keine Heimatschützer“. Das Ziel ist klar: Die Patrioten als Heimatverräter und Agenten fremder Mächte zu brandmarken, noch bevor die Diskussion darüber entfacht, wie die Altparteien – die echten Heimatverräter – die Interessen der Amerikaner auf kosten der eigenen Bevölkerung bedienen.

Kickl selbst spricht dagegen von einem „Kasperltheater” und bleibt humorvoll: Weder habe er irgendwelche „russischen Spione“ ins Bundesinnenministerium gelassen, noch habe Marsalek ein Schild um den Hals getragen, wo „Russischer Spion“ draufstand.

Propaganda gegen den Frieden

Wer gerät als nächstes ins Fadenkreuz? Der US-Investigativjournalist Michael Shellenberger hatte Recht: „Von der Regierung finanzierte und mit der NATO verbundene NGOs mischen sich in die Europawahlen ein“, so der Titel seines Enthüllungsberichts Anfang April.

Diesen Tweet setzte der preisgekrönte Journalist Michael Shellenberger, der durch die Enthüllung der „Twitter-Files“ bekannt wurde, am 5. April 2024 ab:

In seiner Recherche zeigt er auf, dass:

europäische Politiker eine Desinformationskampagne gestartet haben, die ihren politischen Widersachern Verbindungen zu Russland unterstellen soll.

Das Ziel:

Deutschland im Einklang mit den amerikanischen außenpolitischen Zielen zu halten und die europäische Friedensbewegung zu untergraben.

Und genau das erleben wir gerade am laufenden Band. Involviert in die Kampagne seien unter anderem die Partei der Grünen, und NGOs wie „Correctiv“ oder „Institut for Strategic Dialogue“.

In der angeblichen Schmiergeldaffäre um Bystron und Krah kamen die ursprünglichen Informationen vom tschechischen Geheimdienst und dem Medium „Denik N“, das als Pendant zu Correctiv betrachtet werden kann. Erst der Spiegel dichtete die Namen der AfD-Politiker hinzu, um der Kampagne den nötigen „Punch“ zu verleihen. Weiterverbreitet wurde die Story dann von der NGO „European Values Center for Security Policy“, die ebenfalls zum Club der NATO-Verbündeten zählt. Das Kampagnennetzwerk der Globalisten läuft offenbar wie geschmiert.

Sogar Elon Musk wurde bereits auf Shellenbergers Enthüllungen aufmerksam und spielte mit dem Gedanken, die genannten Personen und NGO’s näher zu „untersuchen“.

Verdrehung von Tatsachen

Wie skrupellos die Wahrheitsleugner der Lügenpresse die Tatsachen geradezu verdrehen, wenn es darum geht Kickl eine Nähe zu Putin vorzulügen, zeigen diese Bilder hier:

Der linkslastige „Standard“ versucht hier einen Zusammenhang zwischen Herbert Kickl und Putin herzustellen. Dafür lässt man im Bild (links) die jetzige ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler, die neben Putin geht, einfach wegschneiden. Edtstadler, die das Originalbild sogar stolz auf Twitter präsentierte, schrieb damals dazu: „ … Es war mir eine Ehre, dass ich ihn begleiten durfte“

