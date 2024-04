Das Kartell des Verschweigens!



JULIAN REICHELT | Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland wirklich geschieht, dann schalten Sie um zwanzig Uhr einfach die Tagesschau ein. Alles, was dort NICHT erwähnt wird, ist das, was wirklich wichtig ist.

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Tagesschau lügt und erfindet nur selten. Die offenkundige Lüge ist nicht das mächtigste Instrument der Tagesschau. Unsere Recherche zeigt Ihnen in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ zwei aktuelle Beispiele, wie die Macht der Vertuschung funktioniert.

02:20 Tagesschau schweigt über Islamisten

05:43 Irre Tagesschau-Wende bei Habeck

11:36 Macht-Demonstration der Islamisten

14:32 Tagesschau: Meister des Weglassens