Polizei räumt US-Elite-Uni von pro-palästinensischer Antifa-Blockade (Video)

Nach gewalttätigen anti-israelischen pro-palästinensischen Antifa-Protesten in den USA, vor allem an Universitäten, räumte die New Yorker Polizei Dienstagabend (Ortszeit) den Campus der renommierten Columbia-Elite-Universität in Manhattan. Insgesamt hatten mehrere Hundert demonstriert. Das Eingreifen der Polizei war erst mit Genehmigung der Universitätsleitung möglich geworden.

An die hundert teils gewalttätige Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Bereits am Dienstag hatten mehrere Hundert die Tore des Hauptgebäudes der Columbia University, der Hamilton Hall, eingeschlagen, um sich dann darin zu verbarrikadieren.

Räumung nach gescheiterten Verhandlungen

Die gewaltsame Erstürmung durch die Polizei erfolgte, m erfolgte, nachdem die Verhandlungen zwischen der Universitätsleitung und den Protestler scheiterten und ein Ultimatum der Universitätsleitung zum Abbau des Zeltlagers verstrichen war.

Auch an einer Universität in Texas, war es am Montag zu Verhaftungen gekommen. Insgesamt waren mehr als ein Dutzend US-Universitäten betroffen.

Trump: “Biden verantwortlich”

Schließlich reagierte auch Donald Trump am Dienstag in einem kurzen Statement vor seinem Prozess in New York auf die Ereignisse an der Columbia University: Indem er der Regierung Biden die Schuld an den Auseinandersetzungen gab. Insgesamt überschritten die in den vergangenen zwei Wochen anhaltenden Proteste die Zahl der Inhaftierten bereits um mehr als Tausend.

“Antisemitismus, Hamas-Terror-Verharmlosung”

Dem radikalen Teil der Protestbewegung wird Antisemitismus und die Verharmlosung der militanten und radikalislamischen Hamas vorgeworfen: Spricht doch die Hamas Israel das Existenzrecht ab und hat den Gaza-Krieg mit dem Angriff auf Israel mit Hunderten Toten am 7. Oktober des Vorjahres ausgelöst.

