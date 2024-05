Bild: privat

Am 25. April 2024 fand in Aluschta (Krim) da, bereits zum zweiten Male abgehaltene internationale Umweltforum statt.

Als Veranstalter zeichnte der Regionalzweig der Russischen Ökologischen Partei

„Grüne“, verantwortlich.

An diesem Forum hatten unter anderem Teilgenommen, die Repräsentanten des Außenministeriums der Russischen Föderation in der Stadt Simferopol, das Ministerium für Innenpolitik, Information und Kommunikation der Republik Krim, der Verband der Gewerkschaften Russlands SOTSPROF.

Auch die „Union der Landsleute der Region Lugansk“ und die Öffentliche Organisation „Russische Gemeinschaft der Krim“ nahmen teil.

Weitere Teilnehmer waren Vertreter der Umweltgemeinschaft, Gewerkschaftsführer,

Wissenschaftler, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Politik, ausländische Experten und Journalisten, Vertreter der öffentlichen Kammer der Krim und Sewastopols waren ebenfalls unter den Teilnehmern des Forums.

Während des zweiten internationalen Umweltforums „Für unsere Zukunft“ wurden aktuelle Aspekte des Schadens an der Umwelt und des Schadens durch das Kiewer Regime auf der Halbinsel Krim thematisiert. Auch der Österreicher Patrick Poppel nahm online an dieser Veranstaltung teil und berichtete dabei ausführlich über den Schaden an der Umwelt, entstanden durch die Kriege der USA der letzten Jahrzehnte.