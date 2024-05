Kriegspolitik, Klimaschwindel, Corona-Betrug, Migrationsirrsinn!

Krieg, Corona, oder Klima läßt Milliarden in die Kassen der Reichen sprudeln | Bild: shutterstock

Der Leser möge vielleicht überrascht sein, dass der Autor diese Themen in einen Zusammenhang stellt. Tatsächlich haben diese Politikfelder sehr ähnliche Zielsetzungen. In jedem Fall steckt nämlich ein sehr ähnliches Geschäftskonzept dahinter. Der Unsinn oder das Verbrechen wird erst durch Dauergehirnwäsche der Öffentlichkeit propagiert und dann zu Gunsten der superreichen Milliardäre umgesetzt. Finanziert wird immer über die Geldpresse, das heißt also auf Kosten der Bürger.

Von REDAKTION | Die amerikanischen Außenpolitik orientiert sich unter anderem an den Interessen des militärisch-industriellen Komplex. Schon der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower warnte in seiner Abschiedsrede vom 17. Januar 1961 ausdrücklich vor der unseligen Verflechtung zwischen den Interessen des Militärs und der Wirtschaft in den USA. Eisenhower, der selbst einst Generalstabschef der Armee gewesen war, sah den militärisch-industriellen Komplex als eine Gefahr für die demokratischen Institutionen und die Demokratie an. Durch die Einwirkung dieses Komplexes auf Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft könne die politische Führung veranlasst werden, Konflikte eher militärisch als politisch lösen zu wollen und damit als verlängerter Arm der Lobby der Rüstungsindustrie agieren.

Diese Befürchtung Eisenhowers wurde durch die Ereignisse nach 1961 leider bestätigt. Die USA führten eine Reihe von politisch völlig sinnlosen Kriegen, die das Ansehen der USA in der Welt schwer schädigte und letztlich auch zu den gegenwärtigen Ukrainekonflikt führten. Man erinnere sich an den Vietnamkrieg, die beiden Irakkriege, den Krieg in Afghanistan, Krieg gegen Libyen, Syrien und Serbien. Insgesamt mussten etwa 6-7 Millionen (!) Menschen in diesen Kriegen ihr Leben lassen. Die Sicherheit Amerikas, war durch all diese Länder zu keiner Zeit bedroht. Der einzige Nutznießer all dieser Konflikte war die amerikanische Rüstungsindustrie, die man anderenfalls zusperren hätte müssen. Die Kosten dieser Kriege (zig Billionen Dollar) wurden über die Geldpresse finanziert und somit den Bürgern über die Inflation aufgebürdet. Begründet wurden all diese Kriege mit angeblichen Gefahren, die von diesen Ländern ausgegangen sei. Man erinnere sich beispielsweise nur an die irakischen Massenvernichtungswaffen, die bis heute nicht gefunden wurden. In allen Fällen hätten die betroffenen Staaten irgendwie die Demokratie und die Menschenrechte und weiß Gott was sonst noch bedroht. Lange Zeit instrumentalisierte man auch die Angst vor dem Kommunismus, die sich jedoch über Nacht im Nichts auflöste.

Der Krieg in der Ukraine soll so wie der Krieg um Israel nach den Wünschen der westlichen Eliten zum ewigen Krieg werden, in dem im Laufe der Zeit Hunderte Milliarden Dollar von frisch gedrucktem Geld zu Gunsten der Rüstungsindustrie verbrannt werden soll. Selbst Elon Musk bezeichnete diesen Plan als „Wahnsinn“!

Die Politik des Klimaschwindels agiert nach einem ähnlichen Muster. Basierend auf den größten Wissenschaftsschwindel aller Zeiten (www.klimaschwindel.net) organisierte man den größten Wirtschaftsbetrug aller Zeiten. Wegen des behaupteten menschenverursachten Klimawandels und der daraus angeblich resultierenden Erderhitzung sollen praktisch alle Produktionsprozesse auf CO2-freie Methoden umgestellt werden. Nicht nur die Energieproduktion soll CO2-frei werden, sondern auch die Stahlproduktion , Zementproduktion, usw. Die Dummheit zum Quadrat ist die Sequestration von CO² aus der Atmosphäre. Das lebensnotwendige Gas soll unterirdisch gespeichert werden, anstatt dass damit Pflanzen wachsen könnten. Die notwendigen Investitionen für all diesen Unsinn würden weltweit in die Trillionen (Millionen Milliarden) Euros oder Dollars gehen. Die Betreiber dieses Mega-Giga-Betrugs sind einerseits die weltweiten Kapitalsammelbecken, die sich zu diesem Zweck zusammengeschlossen haben und etwa 70% der Marktkapitalisierung aller Aktiengesellschaften dieses Planeten repräsentieren (siehe https://www.climateaction100.org) und andererseits die üblichen Verdächtigen wie Soros, Gates und all die anderen Gauner.

In der Vergangenheit beruhte das Wirtschaftswachstum auf irgendwelchen nützlichen Erfindungen, die dann zu großen Umwälzungen zum Wohle der Menschheit führten. Bisher gab es drei sogenannte Kondratjew-Zyklen (https://de.wikipedia.org/wiki/Kondratjew-Zyklus):

die Erfindung der Dampfmaschine, die die Eisenbahn und die Industrielle Revolution ermöglichte

die Einführung der Elektrizität und des Automobils

die Erfindung des Transistors, die die Entwicklung der Elektronik, der Computer und somit der Automatisierung ermöglichte

Eine Ähnliche Revolutionierung der Wirtschaft durch irgend eine neue Erfindung ist nicht in Sicht. Alles was wir heute erleben, sind quantitative Änderungen, die man neu propagiert wie z.B. „Digitalisierung“ oder „künstliche Intelligenz“. Früher bezeichnete man „künstliche Intelligenz“ beispielsweise als Expertensystem. Irgendwelche gigantischen Gewinne sind davon nicht zu erwarten. Da bringt eben die Rüstung, Klimaschwindel und Impfbetrug viel mehr!

Man braucht sich daher nicht wundern, dass ausgerechnet die „Grünen“ derzeit zu den größten Kriegstreibern gehören, da dem Krieg und dem Klimaschwindel das gleiche Geschäftskonzept zu Grunde liegt.

Ein weiteres Lieblingsprojekt der Grünen ist bekanntlich die unlimitierte Massenzuwanderung von Scheinasylanten. Auch das ist weitgehend nur ein neues Geschäftskonzept. Diese vielen Menschen müssen letztlich versorgt werden, was wieder die Wirtschaft auf Kosten der Einheimischen ankurbeln soll. Insgesamt sind all diese „grünen Projekte“ ein Verarmungsprogramm für die Bürger.