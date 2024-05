Mysteriöser Brandanschlag auf Privatanwesen des Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall

Wer hält die entscheidenden Stimmrechte der sogenannten “deutschen Industrie“? | Quelle: Screenshot Webseite Rheinmetall

Inzwischen hat die geplante Deindustrialisierungswelle die deutsche Industrie schon erfasst. Die Rüstungsindustrie soll diesbezüglich keine Ausnahme bilden – ganz im Gegenteil.

Sperrminorität [25% plus 1 Stimme] ade – scheiden tut weh

In den frühen Morgenstunden des 30. Aprils wurde ein Brandanschlag auf das Gartenhaus des Rheinmetall Vorstandvorsitzenden Armin Papperger verübt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden: Laut Angaben der Polizeibehörden blieb der Innenraum des Objekts unversehrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ein Bekennerschreiben, welches man nur knapp danach bzw. noch am selben Morgen über die obskure Internetplattform Indymedia online veröffentlichen ließ, beschuldigte das Rüstungsunternehmen Rheinmetall als „Profiteur der Zeitenwende“ und Ausrichter „der ganzen Gesellschaft auf Militär und Krieg“ mit der Forderung auf „Freiheit für Daniela!“. Damit ist die kürzlich in Haft genommenen RAF-Terroristin Daniela Klette gemeint. Zugleich wünschen die Verfasser des Schreibens „Kraft und Glück allen Untergetauchten“, die gemeinsam bereit wären, „Herrschaftsstrukturen militant anzugreifen!“

Ein in seiner Auswirkung nur „symbolisch“ angelegter Brandanschlag mit Griff in die Mottenkiste, namens „RAF“, lässt nachdenklich stimmen, nachdem im vorigen Jahrhundert Terrorismus der Marke „RAF“ als trojanisches Pferd atlantischen Nachrichtendiensten allzu perfekt nur in die Karten spielte. Man erinnere sich an das Attentat auf den Geschäftsführer der MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, Ernst Zimmermann (+ 1985) oder an das auf den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen (+ 1989), um nur zwei der Mordopfer zu nennen.

Es stellt sich die Frage, was neben der Forderung nach „Freiheit für Daniela“, die ideologische Tiraden im Bekennerschreiben gegen das größte deutsche Rüstungsunternehmen in stiller Synergie bzw. Indoktrination der deutschen Öffentlichkeit vielleicht sonst noch auslösen könnten oder sollten?

Wie die Stimmrechtsverteilung der Aktiengesellschaft Rheinmetall darüber insgesamt zeigt, wird die AG inzwischen von US-amerikanischen institutionellen Anlegern beherrscht. Schon die sechs größten von ihnen übertreffen als angenommenes Syndikat die Sperrminorität (25% plus eine Stimme) mit gemeinsam insgesamt 27.98 Prozent [siehe Tabelle oben] der Stimmrechte komfortabel, was zur ultimativen Kontrolle von Aktiengesellschaften schon ganz allgemein mehr als reicht: Damit wäre besagte Minderheit [Minorität] in der Lage ihren gewünschten „eigenen“ Vorstandsvorsitzenden durch- und einzusetzen, der als Angestellter des Unternehmens zu realisieren hätte, was immer die ultimativen Anteilseigner [der Sperrminorität] offen oder verdeckt von hinten heraus anschaffen mögen. Diesem Schema entsprechend halten bei Rheinmetall Privataktionäre „passende“ 23 Prozent.

Auf globaler und institutioneller Ebene des Aktiengesellschaftswesens geht es dabei nicht mehr nur darum einen möglichst hohen sogenannten „Shareholder Value“ [Aktionärswert] für die Teilhaber zu erzielen – das auch, aber vor allem um die Realisierung globaler Monopolstrukturen. Stehen diese einmal, braucht man sich um den „Shareholder Value“ keine Sorgen mehr zu machen – das geht dann, wie mit „Künstlicher Intelligenz“ alles ganz von selbst. Zur Einstimmung einer solchen Entwicklung bzw. Indoktrinierung der Massen wird von den westlichen Kartell- & Monopolmedien das Lied von der notwendigen Konsolidierung in Bezug auf die „europäische Rüstungsindustrie“ schon fleißig gesungen.

Es fällt auf, dass jene US-Dominanz an Stimmrechten bei Rheinmetall erst jüngst [2023/2024 – siehe Tabelle oben] eingerichtet wurde bzw. nachdem der Krieg im Osten vom Wertewesten schon „erfolgreich“ angezettelt worden war. Es benötigt keine große Phantasie, sich auszumalen, wohin die Reise der vermeintlich noch großen „deutschen Rüstungsindustrie“ im Sinne der „globalen Zeitenwende“ gemäß einer solchen Teilhaberkonzeption und Aktionärsstruktur zielt:

Auch die „deutsche“ Rüstungsindustrie soll ins Ausland abwandern, wie es die Industriezweige der größten Energieverbraucher, insbesondere Chemie, Metall, Mineralölverarbeitung, Glas/Keramik und Papier inzwischen eindrucksvoll vorgezeigt haben.

Was viele Außenstehende nicht realisieren: 6,7% der vorhandenen Industrieunternehmen letzterer Bereiche erwirtschaften 20% des Gesamtumsatzes der deutschen Industrie!

Während die Mehrheit deutscher Bürger im Irrglauben leben, dass Aktiengesellschaften deutscher Traditionsunternehmen mit klingenden Namen noch von Deutschland heraus kontrolliert würden, schaut die Realität dieser Konzerne von innen heraus betrachtet sehr oft nur komplett anders aus. Das deutsche Image bzw. der althergebrachte deutsche Name bildet in vielen Fällen praktisch nur noch die Verpackung zum reinen äußeren Schein für die Bevölkerung, die sich nach alter Gewohnheit teils noch in chronischer Urlaubstimmung befindet.

Nicht umsonst hat man die sogenannte „Deutschland AG“ zum Fall des Eisernen Vorhangs im vorigen Jahrhundert zusammen mit Alfred Herrhausen blitzschnell in die Luft jagen und die Täterschaft geschickt in das „RAF-Märchen“ einpacken lassen. Das liegt zwar schon gut 45 Jahre zurück und ist inzwischen Geschichte, doch die „Maskerade-RAF“, scheint so gut gelungen zu sein bzw. den Drahtziehern so gut gefallen zu haben, dass man dieses Schema ungeniert weiter strapaziert:

Das im Jahr 2024 zu neuem Leben erweckte Uralt-Konstrukt „RAF“ – patentiert von atlantischen Diensten – soll zusammen mit ihren Massen- & Kartellmedien dazu beitragen ideologische Narrative in die Welt zu setzen, welche die breite Masse emotional verwirrt halten, um die bereits angelaufene Deindustrialisierung möglichst lang vernebeln, doch erst dann entdecken zu lassen, wenn es schon viel zu spät sein wird. Dafür hat eine virtuelle „RAF“ einmal mehr herzuhalten!

