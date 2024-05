Zahl der illegal eingereisten Migranten erreicht Rekordwert + Evangelische Kirche verzeichnet Rekordaustritte + So viel geben die Ampel-Politiker für Visagisten aus + Randalierender Rabiat-Afrikaner attackiert Aldi-Kassierer (Video)



Berlin: Areal von NATO-Rüstungsfirma steht in Flammen

In Berlin-Lichterfelde steht ein Firmengebäude in Flammen. Die Gefahr durch chemische Schadstoffe sei mittlerweile gebannt, doch das Feuer ist noch immer außer Kontrolle. Das Areal gehört der deutschen Unternehmensgruppe Diehl, deren Luftverteidigungssysteme in der Ukraine im Einsatz sind.

Die Feuerwehr warnte vor einer „extremen Gefahr“ in dem Gebiet. Es drohten aufgrund der Schwere des Brandes, giftige Chemikalien auszutreten. Die Rauchgase zogen Richtung Norden. Bei der betroffenen Firma handelt es sich um den Betrieb „Diehl Metal Applications“. Dort wird eine eigene Galvanik-Anlage zum Veredeln von Metalloberflächen betrieben. Videos in sozialen Medien zeigen das Ausmaß der Flammen. Aktuell seien 170 Feuerwehrleute im Einsatz.

‼️ A defense-industrial company factory is on fire in Berlin

According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024