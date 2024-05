Sytuacja wymknęła się spod kontroli: liczba nielegalnych wjazdów osiągnęła rekordowy poziom

Tylko w pierwszym kwartale 2024 r. zarejestrowano ponad 20 000 nielegalnych przekroczeń granicy z Niemcami, przy czym liczba ta wzrosła szczególnie na granicy polsko-niemieckiej.

Wbrew temu, co często sugerują media, liczba migrantów nielegalnie wjeżdżających do Niemiec nadal rośnie i osiągnęła nowy rekord: w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. policja federalna musiała zarejestrować około 20 000 nieautoryzowanych wjazdów – co oznacza, że nielegalna migracja osiągnęła w tym okresie najwyższy poziom od pięciu lat. Zostało to ujawnione w dochodzeniu parlamentarnym przeprowadzonym przez posła AfD Martina Hessa. Odpowiedź rządu federalnego na zapytanie, która jest dostępna dla Junge Freiheit, pokazuje, że około 400 osób więcej mogło nielegalnie wjechać do Niemiec w pierwszym kwartale roku niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Coraz więcej przekroczeń granicy z Polską

W marcu większość nielegalnych imigrantów nie została zatrzymana na odcinkach granicznych z Austrią i Szwajcarią, jak w poprzednim miesiącu, ale na granicy polsko-niemieckiej. Zarejestrowano tam 1 646 osób, czyli o około 80 procent więcej nielegalnych przekroczeń granicy niż w lutym.

Hess: Minister spraw wewnętrznych Faeser prowadzi czysto symboliczną politykę

Hess powiedział Junge Freiheit, że wbrew temu, co twierdzi federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, sytuacja nadal wymyka się spod kontroli. Urzędnicy nie mają również możliwości zawracania nielegalnych imigrantów na granicy. Jednak zdaniem Hessa, Faeser nie jest zainteresowana koniecznym zwrotem w polityce migracyjnej – zamiast tego chce uspokoić opinię publiczną symboliczną polityką, która jest “czystą taktyką kampanii wyborczej”.

