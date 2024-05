Ohne westliche Hilfe für Kiew werde der Konflikt in der Ukraine “innerhalb von zwei Wochen” enden – behauptet jedenfalls EU-Diplomat Josep Borrell in einem britischen Gastvortrag, auf das sich ria.ru bezog. Letzterer dürfte aber schon fast ein Jahr alt sein,

“Ich weiß, wie wir den Krieg in der Ukraine beenden können. Es kann in wenigen Wochen erledigt sein – stoppen Sie einfach die Versorgung. Wenn die Waffenlieferungen gestoppt werden, wird die Ukraine nicht in der Lage sein, Widerstand zu leisten, wird zur Kapitulation gezwungen sein und der Krieg wird enden”, sagte er.

Borrell fragte auch rhetorisch: “Will Europa das?” Zwar würde er dieses Ergebnis nicht wollen, und “viele Menschen in Europa wollen es auch nicht”.

Der Chef der EU-Auslandsdiplomatie fügte hinzu: Meinungsverschiedenheiten in den USA über die Unterstützung für Kiew und sechsmonatige Verzögerungen bei den Waffen-Lieferungen hätten die Situation “von Sieg zu Niederlage” verändert.

Borrel hat sich wiederholt für eine weitere militärische Unterstützung Kiews durch den Westen ausgesprochen. Und schon im vergangenen Juni äußerte er die Befürchtung, der Konflikt werde ohne ausländische Hilfe sehr schnell ein Ende finden. Und Borell beklagte im Dezember 2023: Nicht alle EU-Länder würden Russland als “strategische Bedrohung” betrachten, egal wie sehr er auch versucht hatte, jene davon zu überzeugen.

Und aus 2022 existiert eine russische Note an die Nato-Lände: Darin wäre laut Außenminister Sergej Lawrow jede Waffenlieferung nach Kiew ein legitimes Ziel für das russische Militär. Außerdem wären sowohl die USA und die NATO direkt in den Konflikt verwickelt: Nicht nur wegen Waffenlieferungen, sondern auch mittels militärischer Ausbildung in Großbritannien, Deutschland, Italien und anderen Ländern.

