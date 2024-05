In letzter Zeit häufen sich Vorfälle, bei denen in Schulen die gebotene politische Neutralität zu Gunsten einseitiger politischer Propaganda aufgegeben wird. Deswegen wurde das Meldeportal „Neutrale Schule“ wieder online gestellt, berichtet Thorsten Weiß, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin, wie auch philosophia-perennis.com berichtet.



Auf der Seite des Meldeportals heißt es einleitend:

Eine Demonstration ‘gegen rechts’, die am 28. Februar dieses Jahres in Steglitz stattfand, sorgte überregional für Aufregung. Grund: Der Schulleiter der Fichtenberg-Oberschule hatte Schüler zur Teilnahme aufgefordert und die Demonstration widerrechtlich zum ‘Unterricht am anderen Ort’ erklärt. Die AfD konnte erreichen, dass die Schulaufsicht den Rektor zur Einhaltung der Gesetze mahnte.