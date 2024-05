Volksverdummung: Ösi-Kanzler verspricht zum x-ten Mal harte Flüchtlingspolitik

Ösi-Bundekanzler Nehammer hofiert polnischen Soros-Ministerpräsidenten Donald Tusk

Acht Jahre Flüchtlings-Wahnsinn verschlafen

Just in dem Zeitpunkt, als in Österreich, acht Jahre nach der Flüchtlings-Willkommens-Orgie, die Gesellschaft nach unzähligen Multi-Kulti-Messerattacken und -Vergewaltigungen, sowie das Schulsystem durch den sogenannten Familien-Nachzug am Abgrund stehen, meldet sich Österreichs ÖVP-Bundeskanzler wieder einmal wortgewaltig zum Thema.

Als habe er diese letzten 8 Jahre, in denen er selbst einmal, wie viele seiner Parteikollegen Innenminister war, verschlafen…

„Immer mehr junge Flüchtlinge lügen, was ihr Alter betrifft.“ (Krone)

So als hätte der Ösi-Bundeskanzler erst jetzt realisiert, dass unzählige dieser, von der Politik Opfer-gehätschelten Refugees das ganze Land betrügen, indem sie sich etwa multiple Identitäten, erfundene Biographien und Geburtsdaten, geben, um in den Genuss des Minder-Jährigen-Bonus zu kommen (etwa kindgerechte Unterbringung und Behandlung sowie eine ideale Aus- oder Weiterbildung – wie das „Flüchtlingshilfswerk UNHCR Österreich“ stolz konstatiert. – Kleine Zeitung)

Außerdem: Weil dann auch deren Eltern nachkommen können, wurden sie sozusagen als Vorhut in den Sozialstaats-Westen vorausgeschickt.

Natürlich weiß das auch Nehammer:

“Es ist teilweise absurd. Uns sitzen gestandene Männer mit Vollbart und grau melierten Haaren gegenüber, die behaupten, 17 Jahre alt zu sein.”

– so ein Polizeibeamter aus dem größten Flüchtlingsheim Traiskirchen. (Kleine Zeitung)

Und weil Österreich ja bekanntlich „eine kleine Welt ist, in dem die große ihre Probe hält“ (Friedrich Hebbel), sind die irrwitzigen Lügengeschichten international überall dieselben:

Mit einem noch extremeren Fall wartet freilich das links-grün-kaputte Berlin auf: Hatte sich dort ein 19-jähriger Afghane mit Bartwuchs als Zwölfjähriger ausgegeben und dementsprechend eine Schule besucht – wo er einem einträglichen Neben-Job Drogendealer nachging. (Kleine Zeitung)

Der starke Alpen-Volkskanzler

Nun also spielt Nehammer die typisch österreichische Version des harten Bierzelt-Mannes, die man schon seinem politischen Vorfahren, nicht so recht abnehmen wollte. Denn in seiner Funktion als Volks-Kanzler gibt er vor, die Nation vor noch größerem Unheil bewahren zu wollen: Und so die Zahl von Asylberechtigten, resultierend aus der Familienzusammenführung, durch „strikte (DNA-) Überprüfungen (zu) beschränken“ (Nehammer via APA, oe24).

Der ÖSI-Kanzler glaubt nämlich wirklich allen Ernstes, dass es ausreicht, an zwei Hebeln zu drehen: Indem er ÖVP-Innenminister Gerhard Karner und ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) anweist, diese Maßnahmen “in den nächsten Tagen wirksam umzusetzen“.

Juristisch wirkungslose Alters-Feststellungen

Dabei ließe sich mittlerweile das tatsächliche Alter mittels einer multifaktoriellen medizinischen Untersuchung feststellen (Handwurzelknochen-Röntgen, Untersuchung des Zahnstatus, Entwicklung des Körperbaus sowie der sekundären Geschlechtsmerkmale). Und gena solche Altersfeststellungen, etwa aus dem Jahre 2017, ergaben einen Riesen-Betrug:

Jeder vierte unbegleitete „minderjährige“ Flüchtling war nämlich tatsächlich ein Erwachsener. (Krone)

Die Dunkelziffer liegt aber wohl wesentlich höher: Denn von jenen insgesamt 3900 Jugendlichen, die 2016 Asyl in Österreich beantragten, zweifelten die Behörden in nicht weniger als 2252 Fällen deren Altersangaben an. (krone)

Allerdings: Rechtliche Konsequenzen müssen die gehätschelten erwachsenen Fake-Minderjährigen nicht befürchten:

“Es gibt keine automatischen Rechtsfolgen.”

– wie Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck 2017 erklärte. (Krone)

Gesellschaftliche Katastrophe und finanzieller Schaden

Dieser dreiste Flüchtlingsbetrug ist aber auch gesellschaftlich eine Katastrophe: So stellte sich im Zuge nach dem Multikulti-Vergewaltigungs-Mord an der minderjährigen österreichischen Leonie heraus, der inhaftierte “16-Jährige Syrer” wahrscheinlich schon 20 war. (OÖN)

Weil diese forensischen Untersuchungen knapp 900 Euro pro Person kosten, ergaben sich 2016 rund drei Millionen Euro Ausgaben. Nicht mitgerechnet freilich die viel höheren Ausgaben für altersgerechte Unterbringung und Betreuung der Fake-Jugendlichen: Laut „Bundeskanzleramt / Abteilung Kinderrechte“, kostet jeder unbegleitete minderjährige Flüchtling monatlich 2898 Euro, für Kinder unter 14 sind es sogar 5068 Euro. (Kleine Zeitung)

Bewusste Betrugs-Verschleierung von Herkunft und Alter

Der ganze Wahnsinn fußt darin: Flüchtlinge führen in den allermeisten Fällen gar keine Identitätspapiere mit, weil sie diese vor Betreten der EU vernichten, wodurch die Chancen auf Asyl immens steigen.

Volks-Verdummungs-Kanzler

All das weiß freilich auch Nehammer. Und trotzdem gaukelt er den Österreichern wieder eine harte Flüchtlingspolitik vor, die beim leisesten Gegenwind von Caritas, Flüchtlings-NGOs, der EU, der UNHCR oder dem grünen Koalitionspartner in sich zusammenbricht:

“Schon beim geringsten Zweifel müssen auch DNA-Tests durchgeführt werden, damit wir absolut sicher sein können, dass hier kein Missbrauch betrieben wird.” (oe24)

– so Nehammer.

Denn Nehammers Vorhaben, dass zusätzlich speziell geschulte Dokumentenprüfer eingesetzt oder verstärkte Sicherheitsüberprüfungen der Familienangehörigen durch die Sicherheitsbehörden erfolgen sollen, sind nicht einmal die verströmte Luft wert. Denn…

…“selbst wenn der Schwindel ganz offensichtlich ist, darf die Polizei in der Erstaufnahmestelle nicht darauf reagieren und die Person als volljährigen Flüchtling einstufen.“ (Kleine Zeitung)

All das starke Wirtshaus-Gebaren des Ösi-Bundeskanzlers hat natürlich nur einen einzigen durchsichtigen Grund:

Das nämlich dessen ÖVP in den EU-Wahlumfragen an dritter Stelle verharrt (ÖVP 21% / SPÖ 23% / FPÖ26% / Grüne 12% / Neos13% ) (wahlumfrage) Ebenso schlecht schaut es derzeit für die Österreich-Nationalrats-Wahl im September 24 aus (ÖVP 20 Prozent / SPÖ 23 Prozent / FPÖ 28 Prozent / Grüne 10 Prozent / Neos 10 Prozent / Bierpartei 5 Prozent) (oe24)

Alles in allem darf aber damit gerechnet werden, dass in Österreich auch nach den Wahlen im September 2024 wieder eine linke Politmehrheit die Soros-EU-Flüchtlings-Agenda zu Ende bringen wird.

Denn: Die Volks-Verdummung geht seit 8 Jahren in Folge munter weiter:

Freilich muss man Österreich dadurch entlasten, dass diese Dummheit sich mittlerweile – bis auf Ausnahme von Ungarn – flächendeckend auf den kollektiven Westen erstreckt hat:

Ist doch..

…„Österreich eine kleine Welt ist, in dem die große ihre Probe hält“ (Friedrich Hebbel)

Und so wieder holt sich immer das gleiche Spielchen vor Wahlen: Man legt den Schalter von „Willkommenskultur“ auf „hart und verantwortungsvoll“ um – wohl in der Hoffnung, dass der Wähler auf den Trick hineinfallen möge. Nachdem allerdings sich weite Teile der Bevölkerung nicht für blöd verkaufen lassen, gehen Wähler, die noch geradeaus denken können, lieber zum Schmied als zum Schmiedel. Kein Wunder also, dass die FPÖ in Österreich bei den kommenden Wahlen an erster Stelle liegen wird.

