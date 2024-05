„WEF Musterschüler“ Kanada – Region führt QR-Pflicht ein

Bild: dpa-infografik

Nicht sonderlich überraschend prescht nun Kanada erneut in „WEF-Strebermanier“ vor und verlangt die Vorlage eines QR-Codes für Reisende.

Ohne QR-Code also keine Reisefreiheit mehr, ein Ausblick in eine wohl „düstere“ Zukunft.

Inselgruppe verlangt Code für Reisende

Eine touristisch hoch frequentierte und ebenso bei Urlaubern beliebte Inselgruppe in Kanada verlangt nun einen QR-Code für die Ein- und Ausreise. Vorläufig, basierend auf vehementen Protest einmal nur für Touristen, wie auch tkp berichtete.

Kanada unter dem Regime von Justin Trudeau ist mittlerweile nicht zuletzt dank restriktiver, völlig überzogener Corona-Maßnahmen, als Vorreiter hinlänglich bekannt, wenn es darum geht, die „neue Normalität“ zu etablieren. Das zeigte sich wie gesagt überdeutlich während des Covid-Regimes unter anderem mit der Niederschlagung der Trucker-Proteste. Nun aber erkennt man es an der Etablierung eines Zwangs zur digitalen ID, an der mit Hochdruck gearbeitet wird, obwohl es überall heißt, dass sie „selbstverständlich freiwillig“ bleiben werde.

Bevölkerung protestiert

Wer in der kanadischen Gemeinde Îles-de-la-Madeleine im Sankt-Lorenz-Golf keinen QR-Code vorweisen kann, der kann also nicht mehr ein- oder ausreisen. Unmittelbar mit der digitalen ID hat das jedoch nichts zu tun, eben dorthin ist es jedoch nur noch ein kleiner Schritt. Als Zwang sehen die Behörden das freilich nicht, weder in Kanada noch in der EU, wo es ähnliche Einschränkungen bereits gibt, aber die Reisefreiheit noch nicht davon berührt worden ist. Man müsse ja nicht, deshalb sei es keine Pflicht, so die immer gleiche Argumentationskette.

Zunächst ist der QR-Code nur für Touristen erforderlich, um die Inselgruppe betreten und verlassen zu können. Einwohner könnten hingegen auch noch mit dem Führerschein ein- und ausreisen. Dies war jedoch erst nach heftigem Protest durchgegangen, ursprünglich war nämlich auch für Einheimische der QR-Code vorgesehen gewesen.