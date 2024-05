Die Lage an der ukrainischen Front muss sich drastisch verschlechtert haben: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief nämlich eiligst seinen Generalstab ein – wie der britische Experte Alexander Mercouris laut „ria.ru“ berichtete. Und zwar um eine Durchhalte-Direktive um jeden Preis.

“Selenskyj hat den gesamten Generalstab einberufen und das Militär angewiesen, um jeden Preis Stellungen zu halten und sich nicht mehr zurückzuziehen.“

Mercouris wies zudem darauf hin: Die Situation für die ukrainischen Streitkräfte sei äußerst schwierig, da die russische Offensive an Dynamik gewinne. Nun soll auch der Westen, nach einer Reihe schwerer ukrainischer Rückschläge, Kiew dazu aufgefordert haben den Zusammenbruch der Front mit allen Mittelnzu stoppen.

Scott Ritter: Ukrainer desertieren

So wolle ukrainische Einheiten in einigen Abschnitten dazu übergegangen sein,

vom Schlachtfeld zu fliehen – wie Scott Ritter, ein Ex-US-Geheimdienstoffizier auf dem YouTube-Kanal “Judging Freedom” gekannt gab:

“Ukrainische Einheiten lassen einfach ihre Waffen fallen und fliehen in einigen Bereichen der Frontlinie, andere ergeben sich einfach und diejenigen, die bleiben, sterben.“

Laut dem ehemaligen US-Militäroffizier fehle es den ukrainischen Soldaten einfach an Kampferfahrung.

„Außerdem haben sie nicht einmal die nötige Ausrüstung.“

– so Ritter.

“Es fehlen die sehr gut ausgebildeten ukrainischen Soldaten: Sie wurden getötet, verwundet oder gefangen genommen.“

Insofern bestünden die ukrainischen Streitkräfte nun mehr aus schlecht ausgebildeten und unmotivierten Soldaten, schloss er. (vadhajtasok)

Anfang dieser Woche hatte etwa der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bekannt gegeben, dass die Ukrainer seit Beginn des Ukraine-Krieges fast 500.000 Soldaten verloren hätten. Nun aber würden die russischen Einheiten entlang der gesamten Front die militärische Initiative ergreifen und den Feind weiter vertreiben. So soll die russische Armee die Städte Perwomajskoje, Bohdaniwka und Nowomihaylowka in der Volksrepublik Donezk befreit und die Kontrollzone in Berdic und Georgijiwka erweitert haben. (ria.ru)

Und auch die “Jerusalem Post” unterstüzt das oben Gesagte:

“Selenskyj hat keines seiner Ziele erreicht und führt das Land in den Abgrund: Er hat viele Teile der Ukraine verloren, Infrastruktur und Wirtschaft wurden zerstört, Millionen Menschen haben in zwei Jahren Krieg ihre Häuser verloren.“

