Polacy i nielegalni migranci

Polska jeszcze masowo nie musi przyjmować nielegalnych migrantów, więc nie ma doświadczenia spowodowanego przez nich tzw. kulturowego ubogacenia.

Przesmak codzienności, którą można obserwować w zachodnich krajach, musieli jednak na własnej skórze gorzko odczuć polscy obywatele.

Przed świętami Bożego narodzenia 2016 roku tunezyjski terrorzsta Anis Amri zamordował 37-letniego polskiego kierowcę ciężarówki, po czym, wjeżdzając w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg, zabił kolejnych 12 osób. Końcem sierpnia 2017 roku młoda polska para została napadnięta przez czterech afrykańskich przybyszy na romantyczneh plaży w Rimini nad Adriatykiem. Szukający azulu w Europie migranci unieruchomili uderzeniem butelką w głowę partnera młodej kobiety, którą następnie brutalnie zgwałcili. Na przepięknej greckiej wyspie Kos musiała oddać swe młode życie 27-letnia Anastazja z Wrocławia w czerwcu 2023 roku. Jej nagie ciało znaleziono włożone w zwykły worek na śmicie i przykryte gałęziami. Została uduszona. Sprawcą okazał się 32-letni obywatel Bangladeszu Salahuddin S. W kwietniu 2024 r. na oczch swego 12-letniego syna zamordowany został strzałem z pistoletu prosto w głowę 39-letni Michał. Mężczyzna był w drodze na basen z dzieckiem. Po wymianie zdań z członkami młodocianego gangu padł śmiertely strzał.

To są faktyczne obrazy obcokulturowego ubogacenia, y którymi lewackie europejskie „elity” chcą się podzielić również i z Polską. Jeżeli do tego dojdzie, to także i w naszym kraju panować będą warunki jak w Szwecji, Niemczech, Francji czy Belgii.

Chcemy to naprawdę? Jeśli nie, a przynajmniej 99 Prozent obywateli z pewnością tego nie pragnie, to konieczne jest zdroworozsądkowe zachowanie w lokalach wyborczych!

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

