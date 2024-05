Japan ruft Notstand wegen “Explosion von mRNA-Krebserkrankungen” aus

Japan hat wegen des explosionsartigen Anstiegs von Krebserkrankungen durch mRNA-Impfstoffe den nationalen Notstand ausgerufen.

Laut einer offiziellen japanischen Studie ist seit der Einführung der mRNA-Impfstoffe im Zeitraum 2020-2022 ein „statistisch signifikanter“ Anstieg aggressiver Formen von Turbo-Krebs im Land zu verzeichnen.

Dazu gehören Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Brustkrebs.

Infowars.com berichtet: Die Zusammenfassung der Studie erklärt die Motivation für die Studie, die mit der Beobachtung beginnt, dass nach dem ersten Jahr der Pandemie ein signifikanter Anstieg der Krebstodesfälle beobachtet wurde.

Im ersten Jahr der Pandemie (2020) wurde keine signifikante Übersterblichkeit beobachtet. Nach der Massenimpfung mit der ersten und zweiten Impfdosis im Jahr 2021 wurden jedoch einige überhöhte Krebssterblichkeitsraten beobachtet, und nach der Massenimpfung mit der dritten Dosis im Jahr 2022 wurde eine signifikante überhöhte Sterblichkeitsrate für alle Krebsarten und einige spezifische Krebsarten (einschließlich Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Lippen-/Oral-/Rachenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Brustkrebs) beobachtet, heißt es in der Zusammenfassung.

„Die AMR [alterskorrigierte Mortalitätsraten] für die vier Krebsarten mit den meisten Todesfällen (Lungen-, Darm-, Magen- und Leberkrebs) zeigten bis zum ersten Pandemiejahr 2020 einen rückläufigen Trend, der sich jedoch in den Jahren 2021 und 2022 verlangsamte.“

https://twitter.com/VigilantFox/status/1780257403520397808

Professor Angus Dalgleish, ein renommierter Krebsspezialist im Vereinigten Königreich, warnte im Jahr 2022, dass die Impfung Krebserkrankungen „anzukurbeln“ und Patienten aus der Remission zu reißen scheine, darunter auch seine eigenen Patienten.

Ende desselben Jahres schrieb er einen offenen Brief an das British Medical Journal, in dem er dazu aufrief, das Massenimpfprogramm zu stoppen und die schwerwiegenden negativen Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe zu berücksichtigen.

Der Zusammenhang mit Blutgerinnseln, Herzmuskelentzündung, Herzinfarkt und Schlaganfall ist inzwischen allgemein anerkannt, ebenso der Zusammenhang mit Myelitis und Neuropathie…„.

„Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, alle Impfprogramme zu stoppen. Als praktizierender Onkologe erlebe ich, wie Menschen mit einer stabilen Krankheit rasch fortschreiten, nachdem sie zu einer Auffrischungsimpfung gezwungen wurden, in der Regel, damit sie reisen können.

Sogar in meinem persönlichen Umfeld erlebe ich nach den Auffrischungsimpfungen eine B-Zellen-Erkrankung. Sie beschreiben, dass sie sich einige Tage bis Wochen nach der Auffrischungsimpfung deutlich unwohl fühlen – einer entwickelt Leukämie, zwei Arbeitskollegen Non-Hodgkin-Lymphome und ein alter Freund, der sich seit der Auffrischungsimpfung wie ein Long Covid fühlt und bei dem nach starken Knochenschmerzen multiple Metastasen einer seltenen B-Zellen-Krankheit diagnostiziert wurden.“

Letzte Woche begrüßte Professor Dalgleish die neue japanische Studie in einem Beitrag für die britische Zeitschrift The Conservative Woman.

„Die Ergebnisse sind erstaunlich“, schreibt er.

„Sie zeigen, dass es im Jahr 2020, als die erste und zweite Covid-Welle auftraten, ein Defizit bei allen Krebsarten gab. Im Jahr 2021 gab es einen Überschuss von 2,2 Prozent bei den Todesfällen und einen Anstieg von 1,1 Prozent bei den Krebserkrankungen. Im Jahr 2022 gab es jedoch eine Übersterblichkeit von 9,6 Prozent und einen Krebsüberschuss von 2,1 Prozent. Dieses Papier wurde fertiggestellt und veröffentlicht, bevor die Zahlen für 2023 veröffentlicht wurden, die mit ziemlicher Sicherheit noch schlechter ausfallen werden. Zu beachten ist, dass es sich hier um die Mortalität, also die durch Krebs verursachten Todesfälle, und nicht um die Krebsinzidenz handelt.”

Quelle: Japan Declares Emergency Over ‘Explosion of mRNA Cancers’