War Berlusconi ein Weichei? – Kotzte wegen Putins Jagd-Geschenk (Videos)

BILD lässt mit einer ominösen Schlagzeile aufhorchen:

“Ekliges Jagd-Ritual enthüllt: Darum kam Berlusconi bei Putin das Kotzen.“

Mit solchen archaisch-russischen Tisch-Sitten hatte der feinsinnige italienische Medienmogul und Weiber-Don-Juan wirklich nicht gerechnet: Denn während einer, seit urdenklichen Zeiten ur-männlichen – Jagd, zusammen mit Putin in Russland, soll letzterer eigenhändig zwei Rehe geschossen haben. Und dann einem der Tiere das Herz entnommen und es Berlusconi als ganz besonderes Gast-Initiations-Ritual geschenkt haben – zu Stärkung der männlichen Bindungen sozusagen.

Die auch jetzt noch etwas peinliche Episode hat nun der früherer Berlusconi-Vertrauter und Ex-Politiker Fabrizio Cicchitto (83) im “Corriere de la Sera” ausgeplaudert: Auch habe Putin seinen Gast zu einem Jagdausflug gedrängt. Dann hätte der Haudegen Putin den – wohl durch das italienische “dolce vita” verkommenen und zartbesaiteten – Berlusconi kurzerhand ein Gewehr in die Hand aufgenötigt.

Berlusconi damals unter sechs Augen (neben Cicchitto war auch Berlusconis Sprecher dabei) so:

„Als wir durch den Schnee liefen, sah er zwei Rehe und gab mir ein Zeichen, auf eines von ihnen zu zielen.“

Doch Berlusoni weigerte sich standhaft, sodass Putin kurzerhand die zwei Tiere selbst erledigte:

„Also schoss er auf beide und tötete sie. Er sah mich zufrieden an: ,Heute werde ich dich mit einer außergewöhnlichen Mahlzeit verwöhnen‘.“

Doch was dann der, an den unendlichen Weiten und Kälten Sibiriens geschulte, Putin zu sehen bekam, musste wohl dessen insgeheimen Vorurteile über verweichlichte, hasenfüßige West-Männchen bestätigt haben:

„Ich bekam einen Schock. Ich versteckte mich hinter einem Baum und übergab mich.“

– wird Berlusconi jetzt von Ex-Senator Fabrizio Cicchitto zitiert.

Berlusconi hätte sich zunächst noch Männlichkeit einzureden versucht:

„Vielleicht ist es nur eine Jäger-Angewohnheit.“

Berlusconi schwer erschüttert

Schlussendlich hätte sich aber Berlusconis Blick auf Putin verändert:

„Wladimir zeigte mir einen gewalttätigen Charakter, den ich mir bei einem so freundlichen und vernünftigen Mann nicht vorstellen konnte.“

Dieses ur-männliche Erlebnis hatte aber gravierende psychische Folgen: Und es soll das Verhältnis der beiden Spitzenpolitiker so sehr erschüttert haben, dass der Italiener an seiner mehr als 20-jährigen Freundschaft mit Putin verzweifelte. Denn bisher hätten sich „Berlusconi und Putin gegenseitig bewundert“. Und ihre Beziehung wäre „absolut gleichberechtigt“ gewesen.

Gegenseitige Bewunderung

Für Putin war diese italienische Selfmade-man mit seinem riesigen Medienunternehmen, der es in die Politik geschafft hatte, brillant. Berlusconi wiederum bewunderte Putin als einen Pragmatiker, der ein Riesenland wie Russland führen konnte.

– so Cicchitto abschließend.

Gegenseitigkeit bei Wirtschaft und Frauen

Bei letzterem Thema mag aber wohl Berlusconi mehr Jagderfahrungen und -Glück gehabt haben als der etwas knöcherne Putin, dem man maximal eine Geliebte nach erfolgter Scheidung nachsagen konnte.

Von Putin verarscht?

So fühlte sich dann Berlusconi, der Putin in den Westen und in die NATO integrieren wollte, „von Putin auf den Arm genommen”: Denn: „Er dachte, er würde gewinnen.“

Insofern aber war auch Berlusconi nach Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 auf Distanz zu Putin gegangen. Und hätte er sich darüber enttäuscht gezeigt. Und das, obwohl er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als größenwahnsinnig bezeichnet und ihn verachtet habe – so Berlusconis Ex-Vertrauter.

Putin: “Über die Toten nur Gutes!”

Immerhin zeigte sich aber Putin als echter Gentleman im Sinne des römischen Sprichwortes “Über die Toten nur Gutes!“ -Denn nach seinem Tod sprach er von Berlusconi als einem „teuren Menschen“ und „echten Freund“. (Krone)

