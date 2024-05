Normale Bürger sind nur noch Opfer zweiter Klasse!

JULIAN REICHELT | In diesen Wochen des Europa-Wahlkampfes, in denen Politiker viel Zeit auf der Straße verbringen, draußen bei den Menschen im Lande, wie es so schön heißt, machen eben diese Politiker eine bittere Erfahrung, die Millionen Bürger nahezu jeden Tag machen: Im Lande ist es draußen nicht mehr sicher, besonders nach Einbruch der Dunkelheit. Politiker von SPD, Grünen und AfD wurden in den letzten Tagen unvermittelt angegriffen, verprügelt, verletzt, krankenhausreif geschlagen. Was wir von „Achtung, Reichelt!“ zu dieser neuen Gewalt zu sagen haben, erfahren Sie in dieser Sendung.