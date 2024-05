Judenhass-Besetzungen nun an Uni Berlin, Wien, Leipzig – Antifa-Sturmtrupps an Uni Amsterdam (Video)

Der kollektive Westen versinkt derzeit in einem historischen Judenhass, in einer bedrohlichen Allianz von Linken und Islamisten. Nun sind die USA-Pro-Palästina-Uni-Besetzungen auch auf Wien, Berlin und Leipzig übergesprungen.

Das besetzte Gelände an der FU-Berlin war um 14.45 Uhr wieder geräumt. Manche der Demonstranten waren vermummt und trugen Palästinenser-Tücher. Erst am Freitag wurde eine Sitzblockade vor der Humboldt-Universität (HU) von 300 Judenhassern durch die Polizei geräumt.

Damit ernten diese Universitäten nun die Frucht ihrer Toleranz gegenüber antisemitistischen Vorfällen in der Vergangenheit. (BILD)

Antifa-Sturmtrupps in Amsterdam

Welche erschreckenden Ausmaße dieser Judenhass angenommen hat zeigt ein Video: An der Uni Amsterdam wurden israelische Studenten von pro-palästinensischen Schlägern mit Stöcken verprügelt. Wobei das Sicherheitspersonal fast tatenlos zusah.

BREAKING:

Anti-Israel students & activists armed with sticks attacked Jewish students at the University of Amsterdam.

The Jewish students has dared to express their disapproval against the occupation of campus

Security watched on during the attack

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 6, 2024