Kuschelurteil: Zigeuner-Clan prügelt Polizist in Klinik – Sozialstunden statt Haft

Die Bodycam eines Polizisten filmt, wie Mensur H. (19) auf den Beamten einschlägt. Er setzte sich nach der Tat ins Ausland ab. | Foto: Polizei

Drei Mitglieder einer „Roma-Großfamilie“ standen sie am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Köln. Das Trio hat im vergangen Jahr zwei Polizeibeamte angegriffen. Einer der Beamte landete nach der Brutalo-Attacke in einer Klinik, musste operiert werden und war ein halbes Jahr dienstunfähig.

BILD schreibt als Rückblick folgenden Tathergang:

„Am 9. August 2023 kontrollierten zwei Polizisten (34, 26) an einer Asylunterkunft in Köln-Holweide ein dort geparktes Auto, das nicht haftpflichtversichert war. Während die Beamten sich noch in der Nähe des Pkws aufhielten, kamen zwei junge Männer aus der Unterkunft. Sabrija H. (17) und Mensur H. (20) leugneten zunächst, etwas mit dem Wagen zu tun zu haben. Doch die Beamten fanden bei Sabrija H. einen Schlüssel, der zu dem Auto passte … Als die Ermittler dann versuchten, die Personalien der beiden festzustellen, wurden sie von den beiden jungen Männern erst angepöbelt, dann prügelten sie auf die beiden Beamten ein. Um sich zu verteidigen, setzte die Polizistin einen Taser ein.

Daraufhin kam noch ein weiterer Bruder aus der Roma-Großfamilie – Antonello H. (16) – dazu und schlug einen Beamten ins Gesicht. Und schließlich griff auch Fadila H. (39) ein, die Mutter der Jugendlichen, und versuchte, ihre Söhne „zu befreien“.

Erst ein Großaufgebot der Polizei konnte die Lage in den Griff bekommen. Bei dem Angriff wurde ein Beamter schwer verletzt und musste operiert werden. Er war nach dem Einsatz ein halbes Jahr krankgeschrieben.“

Soweit so schlecht. Derartige Vorfälle sind mittlerweile „normal“ und sind bei UNSER MITTELEUROPA, wie unsere Leser wissen, kaum Gegenstand unserer Berichterstattung. Es verwundert nämlich wenig, wenn man ungebremst Verbrecher hereinlässt und diese, nachdem sie ihre Potentiale entfaltete haben, nicht repatriiert. Das wünschen sich auch die anständigen Migranten, die leider wegen der hereinströmenden Ganoven mitunter mitdiskriminiert werden.

Kuschelurteile

Berichtenswert hingegen ist jedoch das Verhalten der Justiz in solchen Fällen und der Umstand, dass ausgerechnet bei Täter aus dem Migranten-Milieu und Personen mit Migrationshintergrund hier eine Form der Rechtsprechung stattfindet, die für Normaldenkende nicht mehr nachvollziehbar ist. So auch in diesem Fall:

Wie die genannte Zeitung berichtet kamen Sabrija H., Antonello H. und ihre Schwester Behara H. (21), die ebenfalls Polizisten angriff, wegen ihres Alters mit geringen Strafen davon. Sabrija H, wurde zu 40 Sozialstunden verurteilt und wird zwei Jahre lang unter der Beobachtung der Behörden stehen. Antonello H. bekam eine Verwarnung und Behara H., die bereits wegen eines Diebstahls verurteilt wurde, 30 Sozialstunden.

Aus diesen Urteilen geht hervor, dass man gar nicht daran denkt, die Herrschaften abzuschieben, nämlich dorthin von wo sie herkamen und wo sie wohl auch besser hinpassen würden: nach Bosnien.

Eine schrecklich nette Familie

Was noch über diese Sippe berichtet wurde:

💥Ein Polizist in der Verhandlung: „Zudem haben Sie sich im Herbst während eines anderen Polizeieinsatzes von Ihren Freunden für den Angriff auf uns feiern lassen.“

💥„Milderungsgrund“ Verurteilung zu Haft! Weil die Mutter der Brüder, Fadila H., bereits wegen eines Diebstahls zu einem Jahr Haft verurteilt wurde, stellte das Gericht das Verfahren wegen des Angriffs auf Polizisten gegen sie jetzt ein.

💥Ihr Sohn Mensur H. (am Story-Bild oben) flüchtete nach der Tat ins Ausland. Er verbüßt jetzt wegen einer anderen Straftat in Frankreich bis September eine Haftstrafe. Freuen wir uns auf seine Rückkehr! Nach den Kuschelurteilen als „Signal“, dass er hier ohnehin nichts zu befürchten hat.

Weiterer Skandal

Das milde Urteil begründete das Gericht laut BILD damit, dass für die Angeklagten noch das Jugendstrafrecht gelte. Und das, obwohl die Herrschaften teilweise 21 bzw. 20 Jahre alt sind. Lediglich die junge Dame ist 17, dafür ist die mitangeklagte Mutter wohl sicher keine „Jugendliche“ mehr, wohl mit ein Grund, dass man das Verfahren gegen sie gleich eingestellt hat.

Man erweist anständigen Zigeunern keine guten Dienst, solche Leute hier weiterhin ihr Unwesen treiben zu lassen, denn letztlich fällt deren Verhalten imagemäßig allen auf den Kopf.

+++

Warum wir Zigeuner als „Zigeuner“ bezeichnen und nicht als „Roma“

Wir beziehen uns dabei auf den ausdrücklichen Wunsch anständiger Zigeuner, nicht als „Roma“ bezeichnet zu werden. Dazu ein entsprechender Artikel auf presse.at:

„Im rumänischen Dörfchen Rosia wurde vor einiger Zeit eine Waldorfschule zur Förderung von Roma-Kindern errichtet, Eltern meldeten ihre Kinder an – und wieder ab. Sie hatten Zeitungsberichte darüber gelesen und meinten empört: „Wir sind keine Roma. Wir sind Tzigani.“ Roma, das seien kriminelle Clans, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. […] Ähnlich erging es dem Autor Franz Remmel, den das Oberhaupt der rumänischen Zigeunerfamilien ermahnte: ‚Sagst du zu mir Rom, dann beleidigst du mich. Nennst du mich Zigeuner, dann sprichst du mir zu Herzen.‘[…]“

