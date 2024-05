NL-Soros-Agenda-Ministerpräsident Rutte entsetzt von Judenhasser-Ausschreitungen (Videos)

Entweder ist der scheidende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bodenlos-naiv-dumm oder heuchlerisch-empört – ob der von ihm – im Auftrage von WEF-Chef Schwab und Soros – gerufenen islamistischen Judenhassern. Mittlerweile reagierte Rutte nach aufschlussreichem Abwarten zum ersten Mal auf „X“ auf die antisemitischen Ausschreitungen an der Universität Amsterdam

“Die Geschehnisse an und um die UvA in den letzten Tagen sind eindeutig grenzüberschreitend. Demonstrationen sind erlaubt. Ständig. Aber Gewalt gegen die Polizei anzuwenden und Zerstörung anzurichten, ist niemals erlaubt. Hör auf damit!“

Der berufsnotorische Willkommens-Gutmensch möchte am kommenden Montag mit “zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen” über Antisemitismus in den Niederlanden sprechen:

“Immer öfter und mit immer härteren Worten wird die Gewalt in Gaza den niederländischen Juden angelastet. Zu Unrecht!“

– empört sich der aufgeblusterte Fassaden-Demokrat Rutte. Dann folgt eine naive Aufforderung zu Zivil-Courage, der in West-Europa schon längst keiner mehr nachkommt:

“Sei nicht still, schau nicht weg.“

Und auch der links-grüne Multikulti-Politiker Frans Timmermans rief die Demonstranten dazu auf, Vandalismus und Gewalt zu stoppen.

Manche von ihnen zeigten sich nicht gerade als die hellsten Strategen gegen Bulldozer-Gewalt.

In Amsterdam, a pro-Palestinian protester tries to stop a police bulldozer from tearing down a barricade built by his friends. pic.twitter.com/BsSl1lVvyE

— S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 9, 2024