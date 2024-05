Was das Moderna Patent über Nano-Partikel “gesteht”

Bild: JD Supra

In dem 248-seitigen Patent für jene „Moderna-Technologie“, die auch in „Pandemie-Zeiten“ verimpft wurde, bezieht man sich unter anderem auf „Nanokörper“ oder Nanokörper und „Verkörperungen“ oder Designs.

Es ist jedoch nicht bekannt, welche Personen welche „Impfstoff-Version“ erhalten hatten, bekannt ist allerdings, dass verschiedene Chargennummern verimpft wurden. Hierbei erwiesen sich offenbar einige als weitaus tödlicher als andere, dies hatte auch odysee.com, in Zusammenhang mit dem Reese Report, berichtet.

Selbstorganisierende Nanopartikel

Das Moderna-Patent bezeichnet jedenfalls selbstorganisierende Nanopartikel, die eine bestimmte Substanz im Körper freisetzen können. Diese Lipid-Nanopartikel sind in ein Hydrogel eingekapselt, das Polyvinyl enthält. Dies wurde durch die Forschungsarbeiten von Ana Mihalcea und Clifford Carnicom bestätigt.

Bereits 2013 erklärte Dr. Ido Bachelet in einer Ted-Konferenz, dass diese Nanoroboter in Israel bereits erfolgreich eingesetzt und mit einer Nadel in den Körper injiziert werden konnten. Während seines Vortrags zeigte er etwas, das sehr den Strukturen ähnelte, die La Quinta Columna in Impfstoffproben gefunden hatte.

Dr. Bachelets Team hatte Nanoroboter mit Antennen aus Nanopartikeln entwickelt. Die Antenne ermöglicht es den Nanorobotern, auf externe elektromagnetische Felder zu reagieren. Sie könnten per Knopfdruck aktiviert werden.

In einem Video des Wyss Instituts aus dem Jahr 2015 erklärte Bachelet, wie die Nanoroboter hergestellt wurden und wie sie funktionieren.

Das Team um den Anwalt Todd Callender kam zu dem Schluss, dass die Stacheln verschiedene synthetische Krankheitserreger enthalten, die mit 5G-Frequenzen aktiviert werden können.

Mehr als 100 erwähnte Nano-Bots

Das Moderna-Patent beschreibt diese „Imitatoren“ oder Nachahmer, die Krankheitserreger imitieren. Mehr als 100 werden in dem Patent erwähnt.

Laut Callenders Team haben diese synthetischen Krankheitserreger jeweils eine eigene IP-Adresse, sind vom US-Energieministerium katalogisiert und würden Cäsium-137 als Baustein verwenden.

Callender und seine Kollegen behaupten allerdings, dass diese Technologie den menschlichen Körper in eine Art Antenne verwandelt, die Energie produziert. Diese Technologie verfüge sogar angeblich über einen „Kill-Schalter“.

„Dank der vielen unabhängigen Forscher und Wissenschaftler entschlüsseln wir ihre Agenda“, erklärte dazu Greg Reese, der Verfasser des zitierten Reese Reports“. Die Aufarbeitung hat zwar mancherorts zaghaft begonnen, es wird sich jedenfalls weisen wie „tief“ diese dann zu gehen vermag.