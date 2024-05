Putins Rede am «Tag des Sieges» in Moskau: Wie die Wahrheit zum 2. Weltkrieg verdreht wird

Präsident Putin spricht vor 9.000 Militärs und verdienten Veteranen am Roten Platz

Wladimir Putin nahm als Präsident und Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte am 9. Mai 2024 am Roten Platz – zum 79. Jubiläum des Tages des Sieges über das Deutsche Reich im Jahr 1945 – die Militärparade ab.

Putin: … Verräter und Kollaborateure der Nazis werden [vom Westen] inzwischen auf Podeste gehievt.

In diesem Jahr nahmen an der Parade zum “Tag des Sieges” auf dem Roten Platz in Moskau über 9.000 Soldaten, 61 Waffensystemen und 15 Kampfflugzeuge teil.

Insgesamt fanden am 9. Mai in 28 russischen Städten Militärparaden statt, an denen mehr als 50.000 Soldaten und rund 1.000 Waffen und militärisches Gerät beteiligt waren.

Zur Parade in Moskau zählten auch rund 1.000 Soldaten, die sich in ihrem Einsatz bei der militärischen Sonderoperation in der Ukraine besonders ausgezeichnet hatten.

Den Auftakt zur Siegesparade bildete eine ausgesuchte Ehrengarde des Preobraschenski-Regiments, welches die russische Nationalflagge und das legendäre Siegesbanner der Roten Armee, wie es im Mai 1945 vom Deutschen Reichstag flatterte, über den Roten Platz trug.

Im Anschluss fuhren der russische Verteidigungsminister, Sergei Shoigu und Oberbefehlshaber des russischen Heeres, Oleg Saljukow die zahlreich angetretenen militärischen Formationen, die an beide Meldung erstatten, der Reihe nach ab.



Sergei Shoigu meldet Putin, dass alle Verbände zum Vorbeimarsch angetreten sind.

Präsident Wladimir Putin richtet zuvor noch seine Rede an die russischen Streitkräfte und das russische Volk:

Liebe Bürger Russlands! Liebe Veteranen!

Soldaten-Kameraden und Matrosen, Unteroffiziere, Bootsmänner, Seekadetten und Fähnriche!

Kameraden-Offiziere, Generäle und Admirale!

Kämpfer, Kommandeure, Frontsoldaten – Helden der speziellen Militäroperation!

Ich gratuliere Ihnen zum Tag des Sieges – an unserem wichtigsten, wahrhaft nationalen und heiligen Feiertag!

Wir ehren unsere Väter, Großväter und Urgroßväter. Diese haben ihre Heimat verteidigt und den Nationalsozialismus zerschlagen, die Völker Europas befreit sowie den Gipfel militärischer Tapferkeit und zivilen Mutes erklommen.

Heute sehen wir, wie die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg verdreht wird.

Sie stört diejenigen, die es gewohnt sind, ihre im Wesentlichen koloniale Politik auf Heuchelei und Lügen zu bauen. Jene reißen die Denkmäler der wahren Kämpfer gegen den Nazismus ein, hieven die Verräter und Kollaborateure der Nazis auf Podeste, streichen die Erinnerung an das Heldentum und hehren Ziele der Soldaten-Befreier und ihre großen Opfer, wofür jene ihr Leben einsetzten.

Der Revanchismus, die Verhöhnung der Geschichte und der Wunsch, die gegenwärtigen Anhänger der Nazis zu exkulpieren, sind Teil der allgemeinen Politik der westlichen Eliten.

Sie zielen darauf, immer mehr regionale Konflikte, interethnische und interreligiöse Feindseligkeiten zu schüren sowie souveräne und unabhängige Zentren der globalen Entwicklung einzudämmen.

Wir lehnen jeden Anspruch auf Exklusivität jedes Staates oder Bündnisses ab. Wir wissen, wohin die Maßlosigkeit solcher Ambitionen führt. Russland wird alles tun, um einen globalen Zusammenstoß zu verhindern, aber gleichzeitig werden wir nicht dulden, dass uns jemand bedroht.

Unsere strategischen Streitkräfte sind in steter Alarmbereitschaft.

Der Westen möchte die Lehren des Zweiten Weltkriegs vergessen, aber wir erinnern uns, dass das Schicksal der Menschheit in den grandiosen Schlachten von Moskau und Leningrad, Rschew, Stalingrad, Kursk und Charkow, Minsk, Smolensk und Kiew, in schweren, blutigen Kämpfen zwischen Murmansk und der Krim bis hin zum Kaukasus entschieden worden war.

In den ersten langen und schwierigen Jahren des Großen Vaterländischen Krieges war die Sowjetunion bzw. alle Republiken der ehemaligen Sowjetunion gegen die Nazis nahezu auf sich alleine gestellt, während praktisch ganz Europa für die militärische Macht der Wehrmacht wirkte.

Ich möchte betonen, dass Russland die Bedeutung der zweiten Front und Unterstützung durch die Alliierten nie heruntergespielt hat. Wir ehren die Tapferkeit aller Soldaten der Anti-Hitler-Koalition, der Widerstandskämpfer, Untergrundkämpfer, Partisanen sowie den Mut des chinesischen Volkes, das für seine Unabhängigkeit gegen die Aggression des militaristischen Japans gekämpft hat. Wir werden uns immer daran erinnern – und ich betone – wir werden niemals unseren gemeinsamen Kampf und die inspirierende Tradition dieser Allianz vergessen.

Liebe Freunde!

Russland durchläuft heute eine schwierige Zeit, doch von wegweisender Dimension: Das Schicksal unseres Vaterlandes und Zukunft hängt von jedem von uns ab.

Heute, am Tag des Sieges, wird uns dies noch deutlicher und klarer bewusst: Wir schauen auf zur Generation der Sieger, die mutig, edel und weise es stets verstanden, Freundschaften zu pflegen, Widrigkeiten zu meistern, das Vertrauen zu sich und ihrem Land zu bewahren und stets ihr Vaterland aus ganzem Herzen aufrichtig zu lieben.

Wir begehen den Tag des Sieges im Rahmen einer besonderen Militäroperation. Alle ihre Teilnehmer – die an der Front und an der Kontaktlinie stehen – sind unsere Helden. Wir verneigen uns vor Ihrer Standhaftigkeit, Selbstaufopferung und Selbstlosigkeit. Ganz Russland ist bei Ihnen! Unsere Veteranen glauben und kümmern sich um Euch. Ihre geistige Anteilnahme an Euren Schicksalen und grossen Taten verbindet die Generation der Helden des Vaterlandes untrennbar miteinander.

Wir verneigen heute unser Haupt im glänzendem Andenken an all jene, denen der Große Vaterländische Krieg das Leben gekostet hat: Dies geschieht im Andenken an Söhne, Töchter, Väter, Mütter, Großväter, Urgroßväter, Ehemänner, Ehefrauen, Brüder, Schwestern, Verwandte und Freunde.

Wir verneigen uns vor den Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges, die uns inzwischen verlassen haben.

Wir verneigen uns im Gedenken an Zivilisten, die durch barbarischen Beschuss und terroristische Angriffe von Neonazis ums Leben gekommen sind – im Gedenken an unsere Waffenbrüder, die im Kampf gegen den Neonazismus und im gerechten Kampf für Russland gefallen sind.

Eine Schweigeminute wird eingelegt.



[Schweigeminute]

Liebe Veteranen, Kameraden, Freunde!

Der neunte Mai ist immer ein sehr emotionaler und ergreifender Tag. Jede Familie ehrt ihre Helden und blickt auf Fotos ihrer Lieben – man erinnert sich an Verwandte – an ihre Geschichten und wie sie gekämpft und gearbeitet haben.

Der Tag des Sieges vereint alle Generationen. Wir schreiten voran und stützen uns auf unsere jahrhundertealten Traditionen mit unserer Zuversicht, dass wir gemeinsam eine freie und sichere Zukunft für Russland, unser vereintes Volk, gewährleisten werden!

Ruhm gebühre den tapferen Streitkräften! Auf Russland und den Sieg: Hurra!



Zu den Klängen von Marschmusik beginnt der Vorbeimarsch der Truppenverbände und Militärformationen:

Ein legendärer T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, als stählernes Symbol des Sieges, führt traditionsgemäß die mechanisierten Kolonnen bei den Militärparaden an. Dem Panzer folgt eine Gruppe von leichten Radfahrzeugen, darunter die gepanzerten Mehrzweckfahrzeuge Tigr-M und VPK-Ural und Sanitätsfahrzeuge Linza.

Es folgen die taktischen Raketensysteme Iskander-M, die Boden-Luft-Raketenwerfer S-400 Triumph sowie die straßenmobilen Interkontinentalraketen (ICBM) Yars.

Auf der Militärparade darf der Vorbeiflug von Kampfflugzeugen über den Roten Platz nicht fehlen. Die Kunstfluggruppen Russkiye Vityazi (Russische Ritter) auf Su-30SM-Kampfjets und Strizhi (Mauersegler) auf MiG-29-Jets führen Formationsflüge über der Siegesparade in Moskau aus.

Sechs Su-25 zeichneten die Farben der russischen Nationalflagge in den Himmel.

Nach der Parade am Roten Platz bezeugten der russische Präsident und die von ihm geladenen Staatsgäste der Gedenkstätte des “Unbekannten Soldaten” ihre Ehre und legten zum Gedenken dort rote Blumen nieder.

***

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

Anm. d. Red.:

Unsere Beiträge unter ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘ sollen auch als Zeitdokumente für künftige Historiker dienen. Besonders im deutschen Sprachraum, wo auch die Zeitgeschichte medial nach unserem Dafürhalten unter aktuellen politischen Vorgaben stattfindet. Hier ist eine objektive und umfangreiche Berichterstattung besonders wichtig. In unseren Dokumentationen greifen wir durchwegs auf Bilder zurück, da Videos nicht von Dauer abrufbar sein könnten.

Wollen Sie zu den Feierlichkeiten in Moskau Videomitschnitte studieren, empfiehlt sich hier eine mehr als einstündige Reportage auf THE INDEPENDENT anzusehen.