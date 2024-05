Todeskultur-Antifa greift Papst-Bevölkerungs-Konferenz an – “Waffen- und Anti-Schwangerschafts-Industrie”(Video)

Straßenschlachten zwischen ultra-linken Antifa-Demonstranten und der Polizei begleiteten den Abschlusstag der Geburtskonferenz in Rom, an der auch Papst Franziskus teilgenommen hatte. Italienische Familienverbände hatten in der Nähe des Vatikans eine Konferenz über die demografische Situation und Möglichkeiten zur Erhöhung der Geburtenrate erörtert. Das zweitägige Treffen stand unter dem Titel “To Exist, More Youth, More Future” – wie „Index“ laut „MTI“ berichtet.

Hass auf Geburt weißer Kinder

Diese radikale Linke sprachen von einem “trans-feministischen Protest“. Und weiter:

“Wir wollen unsere Wut auf der Geburtskonferenz zum Ausdruck bringen“.

Sie brachten also offen zum Ausdruck, wütend auf die Geburt weißer Kinder zu sein. Außerdem verbrannten die Demonstranten Exemplare des Dekrets von Bildungsminister Giuseppe Valditara über Sexual- und Beziehungserziehung.

Bereits am ersten Tag der Konferenz drangen feministische und Antifaschist*innen-Stoß-Trupps in den Konferenzraum ein und schrien Eugenia Roccella, Ministerin für Familie, Geburt und Chancengleichheit, nieder. Währenddessen wurde das Recht auf Abtreibung bejubelt.

Am Tag nach der Konferenz blockierte dann aber die Polizei den antifaschistischen Mob, der wiederholt versuchte, den Kongress zu stürmen, indem er von der genehmigten Demo-Route abwich. Die Extrem-Liberalen jammerten dann via Internet in Verkehrung der Tatsachen über “Polizeibrutalität”. (vadhajtasok)

Papst Franziskus: “Das menschliche Leben ist ein Geschenk. “

Mit einem Hinweis auf den draußen tobende Kultur-Toten-Tanz einschränkte:

“Obwohl, nicht immer“

Der Papst stellte klar: Dass in der Welt. Hunger und Umweltzerstörung nicht durch ungeborene Kinder verursacht werden, sondern durch Egoismus, blinden und ungezügelten Materialismus, ein Konsumwahn, das die Menschen zwar befriedigt, aber einsam und unglücklich macht.

Traurig resümierte der Papst: Die Häuser wären voller Gegenstände und Haustiere, aber…

…”das Einzige, was fehlt, sind Kinder.”

Und, dass der Hoffnungsfaktor aller Völker die Zahl der Geburten ist:

„Ohne Kinder und Jugendliche verliert ein Land die Lust auf eine Zukunft.“

Todeskultur Waffen- und Anti-Schwangerschafts-Industrie

Der Papst erinnerte daran, dass mittlerweile in Italien das durchschnittliche gebärfähige Alter weit über vierzig Jahre, stattdessen in den mitteleuropäischen Ländern weit unter dreißig Jahren liegt. Er zog auch Parallelen zwischen der Herstellung von Waffenherstellung und schwangerschafts-verhindernden Medikamenten und argumentierte: Beide Todes-Industrien sind die profitabelsten.

„Die erste zerstört das Leben, die zweite verhindert das Leben.“

– so Papst Franziskus.

