Droht Absage? – Kulturkampf gegen ESC-Satanismus und Angst vor Pro-Palästina-Sturm

Knapp vor Beginn des 68. Eurovision-Song-Contests spitzt sich die Situation betreffend der Israel-Hasser-Manifestationen und der offen satanistischen irischen Band „Bambie Thug“ zu:

Warnung vor Satanismus

So warnte der israelische Sender „Kann“ während der Halbzeitübertragung vor der Performance von „Bambie Thug“, da diese offen schwarze Magie und satanische Symbole zur Schau trage. Auch auf deren israel-kritische Äußerungen wurde verwiesen.

Die irische Hexe gab sich unterdessen trotzig:

“Nun ist noch mehr Ärger und deutlich mehr Antrieb in mir.“

– wie „Bambie Thug“ gegenüber dem Ausrichtersender „RTÉ“ bekannt gab. Laut „EBU“ habe man den Sender „KANN“ zum respektvollen Umgang mit allen Kandidaten verwarnt.

Französischer Sänger mahnt Menschenliebe ein

Aber auch der französische Sänger „Slimane“ setzte während der Probe seines Liedes einen Protest-Stopp: Er sei Musiker geworden, um Menschen in Liebe zusammenzubringen, indem er auf das ESC-Motto verwies: “United by Music – aber mit Liebe und in Frieden.”

Polizeiliche Ermittlungen gegen Niederländer Klein

Außerdem soll der niederländische Sänger Joost Klein nicht im Finale auftreten. Der Grund ist omionös: Nämlich polizeiliche Ermittlungen nach der Beschwerde einer Mitarbeiterin gegen Klein wegen eines “Vorfalls” von Donnerstagabend.

Aggressive Pro-Palästinenser-Stimmung vor Arena

Ab 21 Uhr ist nun das ESC-Finale mit nur 25 anstatt 26 Ländern gestartet. Es könnte Gerüchten zufolge aber aus Sicherheitsgründen noch abgesagt werden…: Ist doch die Stimmung vor der ESC-Arena durch Pro-Palästinenser-Demonstranten hoch aggressiv. Eine Sitzblockade wirde von der Polizei aufgelöst:

„Ein Großaufgebot von bewaffneter Polizei bewacht die gespenstische Szenerie.“ (BILD)

