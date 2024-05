Russland erobert 5 Dörfer in Charkiw – Ukrainische Massenmobilmachung

Die russische Armee hat am Freitag im Rahmen einer neuen Offensive fünf Grenzdörfer in der Region Charkiw eingenommen – wie das russische Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte.

Laut Angaben des Ministeriums waren dies Pleareniwka, Ohirtsev, Borisivka, Pilna und Strilecha. Außerdem soll auch Keramik in der Region Donezk weiter südlich eingenommen worden sei. Auch die ukrainische Seite bestätigte am Freitag die neue russische Offensive gegen die Region Charkiw. Russland versuchte, vorzurücken – wie der Gouverneur von Charkiw, Oleh Sinehubow, mitteilte.

Russische Truppen hatten zwar erstmals im Februar 2022 einen Angriff auf das ukrainische Gebiet Charkiw begonnen, mussten sich dann aber im September desselben Jahres zurückziehen. Die angrenzende russische Region Belgorod jenseits der Grenze ist seitdem regelmäßiges Ziel ukrainischer Drohnen- und Artillerieangriffe.

Bereits im März hatte der russische Präsident Wladimir Putin gemeint: Die einzige Möglichkeit, russisches Territorium vor ukrainischen Angriffen zu schützen, bestehe in der Schaffung einer Pufferzone, um so russisches Territorium außerhalb der Reichweite der ukrainischen Streitkräfte zu bringen.

Russland kontrolliert im Moment etwa 18 Prozent des ukrainischen Territoriums. (vadhajtasok)

Kritische Lage

Auf die zunehmenden russischen Erfolge reagierte die Ukraine nun mit einem drastische Schritt, nämlich einer Art Generalmobilmachung:

“Mit dem neuen Mobilmachungsgesetz ist das friedliche Leben, das einige Menschen gelebt haben, zu Ende gegangen.”

– wie der der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Dmytro Lazutkin, laut Unian ausdrückte.

Und weiter: “Der große Kontrast, den wir sahen, als wir vom Donbass nach Kiew oder Lwiw oder in andere friedliche Städte zurückkehrten, ist nicht normal…. Das ganze Land muss mobilisiert werden.“

Das neue Mobilmachungsgesetz in der Ukraine tritt am 18. Mai in Kraft.

