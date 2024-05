Alpen vor 6000 Jahren beinahe eisfrei – war das auch schon der Klimawandel?

Bild: Bildungsserver Wiki

Die Ost-Alpen ohne Gipfelgletscher, als der „Eismann“ Ötzi seine Wanderung durch die Alpen antrat, gab es dort weniger Eis und Gletscher als heute. Bis vor 5.900 Jahren waren die Gipfel der Ostalpen eisfrei, wie Eisbohrkern-Analysen bereits aus 2020 zeigen.

Anschließende Kälteperiode „konservierte Ötzi“

Erst anschließend begann eine kühlere Phase, die zu einer rapiden Vergletscherung der Gipfel führte. Somit wurde auch der Körper des, auf dem 3.200 Meter hohen Tisenjoch gestorbenen Ötzi, konserviert werden, wie auch scinexx.de in einem Bericht aus 2020 erläuterte.

Erst zu Ötzis Zeiten begannen die Gipfelgletscher der Ostalpen erneut zu wachsen.

Heute sind die Gipfelgletscher der Alpen wieder einmal auf dem Rückzug begriffen, auch das hat es in der Geschichte des zentraleuropäischen Gebirges bereits gegeben. Prognosen zu Folge könnte das Gebirge bedingt durch die medial gehypte globale Erwärmung vielleicht sogar in wenigen Jahrzehnten wieder eisfrei werden. Doch um die Reaktion der Gebirgsgletscher besser einschätzen zu können, wäre es hilfreich zu wissen, wie sie auf vergangene Wärmeperioden reagiert hatten. Bisher ist beispielsweise weitgehend unklar, ob die Alpen seit der Eiszeit überhaupt schon einmal eine vergleichbare Gletscherschmelze erlebt hatten.

Ötzis Fundstelle als Ort für Probenentnahmen

In den Alpen gibt es jedoch nur wenige Gletscher und Eisfelder, deren Eisschichten weit genug in die Vergangenheit reichen um hier aussagekräftige Proben entnehmen zu können. Vor allem in den Ostalpen sind die meisten Gipfel nicht hoch genug oder die Gletscher bereits zu sehr abgeschmolzen und damit verändert. Pascal Bohleber von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und seine Kollegen hatten jedoch einen geeigneten Probenort gefunden, den Gipfelgletscher der 3.518 Meter hohen Weißseespitze.

Das Spannende daran ist, dieser Gipfel liegt nur zwölf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die berühmte Gletschermumie „Ötzi“ gefunden worden war rund 5.300 Jahre i.

Ein im Eis konservierte Körper eines Mannes aus der Kupferzeit. Der Blick in die Klimavergangenheit kann daher auch mehr darüber verraten, unter welchen Bedingungen Ötzi seine Wanderung über das Tisenjoch unternahm. Für ihre Studie führten die Forscher eine Eisbohrung durch den Gipfelgletscher bis zum Felsgrund durch und datierten anschließend das Eis mit Hilfe der Radiokarbondatierung.

Eisfrei bis vor 5.900 Jahren

Das Ergebnis war, das älteste Eis auf diesem Berggipfel stammte aus der Zeit vor rund 5.900 Jahren. Davor jedoch müssen selbst die Gipfel der Ostalpen zumindest zeitweise zu warm für eine dauerhafte Vergletscherung gewesen sein. „Unsere neuesten Eiskernbohrungen legen nahe, dass damals auch hochgelegene Gipfel in den Ostalpen eisfrei waren“, erklärte Bohleber. Er und sein Team vermuteten, dass diese eisfreie Phase der Ostalpen mit dem Holozän-Klimaoptimum vor gut 6.000 Jahren zusammengefallen war.

In dieser Zeit war es in einigen Teilen Europas und weltweit wärmer gewesen als zuvor und archäologische Funde belegen, dass der Mensch damals auch in die höheren Lagen der Gebirge vordrang. „Nur die höchsten Alpenlagen sind das gesamte Holozän hindurch eisbedeckt geblieben“, berichteten die Wissenschaftler. „Die Gipfel zwischen 3.000 und 4.000 Meter Höhe waren dagegen im mittleren Holozän vermutlich eisfrei oder hatten nur noch Gletscherreste.“

Ötzis Bergpass war vermutlich noch eisfrei

Was aber bedeutete dies für das Klima zu Ötzis Zeiten, wie auch für die heutige Klimawandel-Hysterie? „Ötzi hat vor etwa 5.300 Jahren gelebt. Die Eiskerne deuten darauf hin, dass sich das Klima zu dieser Zeit verändert hatte“, sagt Bohleber. „Es wurde kühler und die Gletscher wuchsen wieder an. Das hieß für die Menschen damals, dass die Überquerung der Alpen wahrscheinlich gefährlicher wurde.“

Die Forscher vermuteten, dass zu Ötzis Lebzeiten zwar die Weißseespitze schon wieder begonnen hatte, einen Gipfelgletscher zu bilden, aber das mit 3.210 Meter etwas tiefer gelegenen Tisenjoch, der Bergpass, über den Ötzi damals gewandert war, damals wahrscheinlich zeitweise noch eisfrei war. Ob Ötzis Körper bei einem Wetterumschwung im Eis eingeschlossen und konserviert worden war oder ob er doch schon im Eis gestorben war, ist jedoch unklar.

Was bedeutet das für die Klimawandel-These?

So stützt beispielsweise diese Forschung auch die Annahme, dass die Eisflächen unterhalb von 4.000 Meter Höhe in den Ostalpen deutlich sensibler reagieren als die höheren Gipfelgletscher der Westalpen.

Die neuen Ergebnisse könnten nun jedoch dabei helfen, die künftige Entwicklung der Alpengletscher besser und vor allem realistischer, das heißt fern von jeglicher Klima-Hysterie-Beeinflussung, zu betrachten und einzuschätzen.