St. Petersburg: Bus stürzt in Fluss – Sieben Tote (Video)

Bei einem schrecklichen Busunfall, letzten Freitag in der russischen Metropole St. Petersburg, wurden sieben Menschen getötet und sechs verletzt. Dabei fuhr als der in einen Fluss . Der Unfall ereignete sich am Freitag und wurde auf Video aufgezeichnet.

Vermutlich muss der Fahrer die Richtung verloren, welche er dann durch eine unberechenbare Kurve zu korrigieren versuchte, dann mit einem Auto kollidierte und in den Fluss stürzte.

Im Bus brach sofort Panik aus. Die meisten Passagiere konnten durch eine Lüftungsvorrichtung auf dem Dach evakuiert, aber einige blieben im Bus eingeschlossen und ertranken.

Der Fahrer überlebte den Unfall und wurde s von der Polizei verhaftet.