Wkrótce i w Polsce? “Wspaniała” Migracja: “Jesteś rasistą!” – “Wracaj do swojego domu!”

Przerażający materiał filmowy “X” przedstawiający agresywnych i nienormalnie zachowujących się migrantów, którzy obecnie zalewają Włochy, szokuje coraz więcej osób. Materiał ten wyraźnie dowodzi, że nielegalna imigracja z niektórych kultur pozaeuropejskich jest trudna do opanowania.

Ale najbardziej nie do zniesienia warunki stały się powszechne również w innych krajach przyjmujących imigrantów: Podpalenia, rabunki, bójki, oddawanie moczu w budkach telefonicznych i wiele więcej

“Nie mogę się doczekać!” (Członek Partii Zielonych Göring-Eckardt)

W związku z tym wciąż pamiętamy głupio naiwne stwierdzenie lidera Partii Zielonych Göringa-Eckardta.

“Nasz kraj zmieni się, i to drastycznie: i nie mogę się tego doczekać. I cieszę się z tego”.

+AKTUALIZACJA+ 13.05.

“Jesteś rasistą!” – “Wracaj do swojego domu!” (Wideo)

Z niesamowitą wytrwałością ten Anglik walczy z zamaskowanymi obcokrajowcami, którzy nazywają go rasistą:

“Nie dotykaj mnie Abdul. Wracaj do swojego domu!”

“Don’t touch me Abdul. Go back to your home!” True British patriot. pic.twitter.com/n9qy0CrdG3 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 12, 2024

Czy jest to w ogóle możliwe, to już inna kwestia:

It looks like Islamabad but it’s Birmingham, UK. pic.twitter.com/sOZpAvPGtv — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 12, 2024

+AKTUALIZACJA+ 11.05.

Modny islamista: “Ty rasisto, ty! (Wideo)

Mężczyzna zwraca uwagę kobiecie przebranej za islamistkę:

“Źle zaparkowałaś!”.

Islamistka odpowiada:

“Noszę hidżab, jesteś rasistą!”.

Man to woman: “You parked wrong!” Woman to man: “I have a hijab, you’re a racist!” The curtain falls. pic.twitter.com/0XbTMLgOrs — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 9, 2024

“Nie ma przejścia! Modlimy się do Allaha!”

Park północny Essen: Prawie wszystkie kobiety noszą hidżab

In Nordpark in Essen, Germany, almost all women wear hijab. https://t.co/FBPaNqLMCW pic.twitter.com/sMNpaP3qGl — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

+AKTUALIZACJA+ 10.05.2024

Przed rzymskim dworcem Termini nielegalni “azylanci” bez dokumentów, ale najwyraźniej pełni narkotyków, atakują Rzymian i turystów. Sytuacja wymknęła się spod kontroli także we Włoszech. Niezależnie od tego, czy włoski premier obiecał masowe deportacje.

This is a dramatic situation in Rome Termini station where undocumented “asylum seekers” attack Romans and tourists. A situation completely out of control. Giorgia Meloni promised us mass deportations but she didn’t do it. We need to restore order and discipline. pic.twitter.com/II2uxLUD1G — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Hiszpania: Marokańczycy demolują bar

Marokańscy “azylanci” niszczą bar w Gironie w Hiszpanii.

Moroccan “asylum seekers” destroy a bar in Girona, Spain. Is this Europe where you want to raise your children? pic.twitter.com/RzDPr5kTWz — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Masowe grillowanie we Frankfurcie

German native is shocked by what he sees in Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/wXYb1ymqEc — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Masowe modlitwy koraniczne w Sztokholmie

I TAK DALEJ… Wkrótce i w Polsce…!

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494