Slowakischer MP Fico bei Attentat lebensgefährlich verletzt +UPDATE 19h+ “Oppositions-Hass”: Fico sagte Attentat voraus (Video)

+++ UPDATE 20 Uhr +++

Inzwischen liegen die ersten Stellungnahmen zu dem Attentat vor:

Präsidentin der Slowakei Zuzana Caputova (sie wird ihr Amt am 15. Juni an Petr Pellegrini abgeben):

Der slowakische Umweltminister Tomas Taraba sieht im Hintergrund andere Kräfte die Fäden ziehen:

Taraba betonte, dass die pro-europäische und pro-amerikanische Opposition in der Slowakei trotz der Empörung, mit denen sie das Attentat aufs Schärfste verurteilt, in irgendeiner Form in das Verbrechen involviert sind.

Schäbige Reaktionen aus Deutschland und Österreich

Aus dem Munde der selbsternannten „demokratischen Parteien“ war, wie nicht anders zu erwarten war, indirekte, aber deutliche Seitenhiebe auf die einzigen echten Oppositionskräfte zu vernehmen. Diese Leute entblöden sich nicht, das Attentat in der Slowakei mit den Kritikern ihrer gescheiterten Regierungsarbeit in Verbindung zu bringen. Zu den genauen genauen Ausführungen der Politiker außerhalb der AfD und FPÖ möchten wir zu einem späteren Zeitpunkt Stellung nehmen, wenn noch mehr Details vorliegen.

Nur so viel sei gesagt: Am schäbigsten war die Stellungnahmen Robert Habecks im Bundestag dazu. Seine deplatzierte Wortspende sind auf dem Video in unserer Erstmeldung (hier ganz unten) zu entnehmen. Man kann es kaum fassen!

+++ UPDATE 19 Uhr +++



“Oppositions-Hass”: Fico sagte Attentat voraus (Video)

Das Hauptinteresse – neben dem Gesundheitszustand des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico – dürfte wohl die Frage nach dem Motiv des Attentäters sein, und in welchem Interesse oder Auftrage dieser gehandelt haben mag.

Das slowakisch-konservative Nachrichtenportal „Štandard“ jedendalls wies darauf hin: Dass nämlich Fico vor einigen Wochen vorausgesagt habe, dass die hasserfüllte Politik der Opposition und der oppositionellen links-liberalen Presse früher oder später zur Ermordung eines Politikers aus der Regierungspartei führen könnte. (korkep)

In einer Video-Aufzeichnung sagte Fico:

“Ich erwarte nur, dass die Frustration, die von Denník N (slowak. Zeiztung -Anmerkung), Šimečka (PS-Präsident) oder „Aktuality.sk“ (slowak. Medium – Anm.) erzeugt wird, in einem Attentat auf einen Politiker der Regierungspartei gipfeln wird. Und das ist überhaupt keine Übertreibung.“ (– schreibt die Körkép.sk.

War Attentäter Mitglied er Oppositionspartei “Progressive Slwakei”?

In diesem Zusammenhang soll es sich – laut Angaben des slowakischen Fernsehsenders „Markiza“ – bei dem Täter den 71-jährigen Juraj Cintula, ein slowakischer Schriftsteller, der mehrere Gedichtbände herausgegeben hat und Mitglied des Slowakischen Schriftstellerverbandes sein soll. Es kursieren Informationen darüber, Cintula ein Sympathisant der oppositionellen „Progressiven Slowakei“ sei. In einem Online-Artikel aus der Stadt Leva aus dem Jahr 2019 wird Juraj C. als linker Schriftsteller geoutet.

🚨 Robert Fico’s ASSASSIN is a 71-year-old man

The shooter seems to be Juraj Cintula (born in 1953), a writer and a supporter of the opposition party Progressive Slovakia. His photos were published on social networks, as per unofficial information.

Fico’s team said he is in a… https://t.co/ePsUqPfjPd pic.twitter.com/kphiKSbT5x

— Lenka Houskova White (@white_lenka) May 15, 2024