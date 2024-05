Auch EuGH entscheidet für „Großraumüberwachung“ des Internets

Bild: futurezone.at

Mit Ende April hatte der EuGH „ohne Zögern“ den massenhaften und automatisierten Zugriff auf jegliche IP-Adressen genehmigt.

Mit seinem Urteil räumt das Gericht ein, dass es seine Rechtsprechung ändern werde, sollten seine Urteile nicht umgesetzt werden.

Vorratsdaten-Speicherung massiv ausgeweitet

Die französischen Digital-Rights-Organisation La Quadrature du Net hatte dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das nunmehr die Vorratsdatenspeicherung massiv ausweitet, kommentiert, wie auch netzpolitik.org berichtet hatte.

In seinem Urteil vom 30. April 2024 teilte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) seine Einschätzung zur Rechtmäßigkeit des massiven Überwachungssystems von Hadopi. Der EuGH hatte seine bisherige Rechtsprechung erheblich verwässert, was sich nicht nur auf den Fall der französischen Behörde Hadopi ausgewirkt hatte.

Mit eben diesem Urteil wird der Zugriff auf IP-Adressen erschreckender Weise nicht mehr standardmäßig als schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte angesehen. Dem zu Folge lässt der Gerichtshof die Möglichkeit einer Massenüberwachung des Internets zweifelsfrei zu.

„Massenüberwachung“ damit genehmigt

Der EuGH hat somit den massenhaften automatisierten Zugriff auf IP-Adressen genehmigt, die mit der bürgerlichen Identität und dem Inhalt der Kommunikation verbunden sind. Dieser Zugriff kann somit jederzeit zu Bagatellzwecken und ohne vorherige Überprüfung durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde erfolgen.

Das Urteil vom 30. April stellt somit eine wichtige Wende in der EU-Rechtsprechung dar. Nach einem Jahrzehnt des juristischen Kampfes, in dem sich die europäischen Regierungen bewusst dafür entschieden hatten, die vielen früheren EuGH-Urteile zur Vorratsdatenspeicherung nicht zu respektieren und umzusetzen, wurde der Kampf der „Exekutiv-Überwacher“ in ganz Europa also klar gewonnen.

Mit dem Urteil räumt der EuGH allerdings ein, dass er seine Rechtsprechung irgendwann ändern werde, sollten seine Urteile nicht umgesetzt werden. Dies stellt allerdings zweifelsfrei eine beunruhigende Schwächung der Autorität des Gerichtshofs angesichts des Drucks der Mitgliedstaaten, öffentlich zur Schau.

Grundrechtsverletzungen „entthematisiert“

Während der EuGH noch im Jahr 2020 die Auffassung vertrat, dass die Vorratsspeicherung von IP-Adressen einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte darstellte und der Zugriff auf die IP-Adressen zusammen mit der zivilen Identität des Internetnutzers nur zur Bekämpfung schwerer Straftaten oder zum Schutz der nationalen Sicherheit erfolgen durfte, trifft dies nun nicht mehr zu. Offenbar war auch hier die „Pandemie-Politik“ richtungsweisend.

Der EuGH hatte seine Argumentation nun also einfach umgekehrt. Er ist nun der Ansicht, dass die Vorratsspeicherung von IP-Adressen standardmäßig keinen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte mehr darstelle, dass ein solcher Zugriff nur in bestimmten Fällen einen schwerwiegenden Eingriff darstellen würde, der durch geeignete Schutzmaßnahmen abgesichert werden müsse.

Der EuGH ist also der Ansicht, dass in bestimmten „atypischen“ Situationen der Zugriff auf die IP-Adresse und die bürgerliche Identität im Zusammenhang mit urheberrechtlich geschützten Werken einen schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Privatsphäre darstellen könne (zum Beispiel wenn das Material Rückschlüsse auf politische Meinungen, die sexuelle Orientierung usw. zulasse). Weiters vertritt er jedoch die Ansicht, dass ein solcher Zugriff im „Wiederholungsfall“ einen schwerwiegenden Eingriff darstellt, und verlangt daher, dass der Zugriff auf die IP-Adressen nicht „vollständig automatisiert“ sein dürfe.

Ende der Online-Anonymität bestätigt

Ganz allgemein hat diese Entscheidung des EuGH vor allem das Ende der Online-Anonymität klar bestätigt. Während der Gerichtshof im Jahr 2020 festgestellt hatte, dass ein, in der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation verankertes Recht auf Online-Anonymität existiert, gibt er dieses nun „widerstandslos“ auf. Somit setzt er der Online-Anonymität unmissverständlich ein faktisches Ende, indem er der „Exekutive“ einen umfassenden Zugang zur zivilen Identität, die mit einer IP-Adresse verbunden ist, und zum Inhalt einer Kommunikation gewährt.