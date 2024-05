Dekadenz-Kultur Europa: FDP-Politiker beschmiert sich mit Scheiße – kopuliert zu Deutschland-Lied… (Zensur-Videos)

Die abgrundtiefe Dekadenz des deutschen FDP-Politikers Martin Neumaier lässt sich in ihrem Selbst- und Kulturhass nur mehr erklären mit Oswald Spenglers Kultur-Untergangs-Analyse „Untergang des Abendlandes“, indem man den Bogen sehr, wehr weit zurückspannt zu den perversesten Auswüchsen römischer Kaiser

Neumaier persifliert Deutschlandlied mit koitalen Bewegungen

Das Video wurde mittlerweile gelöscht. UME bringt es trotzdem:

Neumaier schleckt öffentliche Toiletten aus

Das hier ist Martin Neumaier, Listenplatz 2 für den Stadtrat.

Die Kommunalwahl Aalen/ Ellwangen findet am 09.06.24 statt.

Bild 1 FDP veröffentlicht ihn gestern noch auf ihrer Facebook Seite, heute wieder gelöscht. pic.twitter.com/UTgOq6weg8 — Maik Pittel (@maikpi70) May 15, 2024

Neumaier schmiert sich mit Exkrementen ein

German socialist FDP politician Martin Neumair covered himself in feces and took a selfie. pic.twitter.com/woPLNwzS0c — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 16, 2024

Abriss der europäischen Kultur-Dekadenz

Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger (1843 – 1918) tönte diesen Anfang zum jetzigen Dekadenzhöhepunkt mit einer elegische Kultur-Untergangs-Klage an:

„Wenn sich die Welt zerstört, so fängt es so an: Menschen werden zuerst treulos gegen die Heimat, gegen die Vorfahren, gegen das Vaterland. Dann treulos gegen die guten Sitten, gegen die Nächsten, gegen das Weib und gegen das Kind.“

Und nicht zufällig also begann…

„seit dem späten 19. Jhd. in Europa eine kulturelle und politische Auseinandersetzung der bürgerlichen Jugend mit der etablierten Gesellschaft und deren Normen.“ (Ley, Michael / Fink: „Die kommende Revolte” – Fink-Verlag 2012)

Von Kaiser Nero zur postmodernen Gegenwart

Spengler´sche Spätkultur: „Das Dasein ohne innere Form“

Tacitus’ rückwärts gewandte Germanen-Utopie kollidiert mit Spengler’scher Kultur-Dekadenz-Theorie: Durch die beliebige Installation kultureller Fragmente (der westlichen Postmoderne) wird ein zivilisatorischer Niedergangs-Kulminationspunkt überschritten. Neros Wahn zu dilettantischem Künstlertum lieferte dafür ein historisches Potpourri. Knapp 2000 Jahre persifliert sich eine Kunstfigur alias Conchita Wurst als pervertiertes Hybridwesen mittels der globalisierten Medienindustrie: Eines harfenspielend-wahnsinnigen Kaiser Neros und einer pervertierten trans-genderisierten Jesusfigur in einer Person…

Nach Oswald Spengler befindet sich unsere westlich-abendländische, spät-christliche Kultur in einem späten Stadium des Zerfalls – etwa auf dem Gebiet der Kunst:

„Das Dasein ohne innere Form. Weltstadtkunst als Gewohnheit, Luxus, Sport, Nervenreiz. Schnell wechselnde Stilmoden (Wiederbelebungen, willkürliche Erfindungen, Entlehnungen) ohne symbolischen Gehalt.“

Schon Neros Erzieher, der römische Philosoph Seneca, erkannte in des Kaisers selbstvermessener Obsession als griechischer Künstler, ein drohendes Niedergangs-Orakel: Den Römern galten nämlich die künstlerischen Leistungen der alten Griechen als verzärtelt-verschwulte Regungen menschlichen Geistes, über welche die römischen Soldatentugenden mit ihrem Drang zur Weltherrschaft gesiegt hatten:

„Aus einem Volk von Soldaten würde ein Volk von Feiglingen und Homosexuellen. …Dass man im Gewand eines Schauspielers einherstolzierte, poetische Kompositionen zur Kithara vortrug – als das hatte … den Untergang Griechenlands nicht verhindert, sondern in Wirklichkeit erst ermöglicht.“ (Baker, Simon: “Rom”, Reclam 2006, S. 204)

Interessant auch die Diskrepanz zwischen dem gewöhnlichen Volk und den…

…„feschen Trendsettern der Schickeria:…Die Darstellungskunst der Griechen galten als exquisit, als höchster Ausdruck der Kultiviertheit.“

Ja mehr noch:

„Zu ihrem großen Entzücken hatte die Schickeria endlich einen Patron. Niemand anderes als der Kaiser persönlich.“ (Baker)

Sozialistischer Ex-Ösi-Bundeskanzler Kern auf der Transgender-Gay-Pride

Knapp 2000 Jahre später sichtete man einen (vom Boulevard als „Prinzessin“ verspotteten) österreichischen Neo-Bundeskanzler Kern, wie er sich, als Gay-Bobo-Mäzen zelebrierend, auf der jährlichen Gay-Pride-Parade zwischen halbnackten Transgender-Aktivisten schwachbrüstig räkelte:

“Ja ich bin der Bundeskanzler und ich bin auf der Regenbogenparade, aber na und? Mein Gott, es ist 2016 und die Zeit dafür war überreif.” (Kurier)

So wie zu Neros Zeiten feierte eine dekadente Transgender-Community ihren neuen Heilsbringer als Vollstrecker einer sexuellen Gleichmacherei ab:

„Ich kann euch versprechen, in mir habt ihr einen Bündnispartner, wir werden alles daransetzen, dass dieser elende Zustand endlich aufhört.“ (ebenda)

Doch selbst der gemeine Pöbel hatte bereits zu Neros Zeiten einen instinktiven Riecher für solch abartige Extravaganzen:

„Galten (doch) berufsmäßige Schauspieler nicht mehr als Sklaven und gewöhnliche Prostituierte.“ (Baker)

Neros perverses Kunst-Happening

59 n. Chr. rief er ein öffentliches Kunst-Happening (das sogenannte „Neronia“) ins Leben: Aus Sicht der römischen Oberschicht ein Skandal, auch weil er daran sogar noch höchstpersönlich an öffentlichen Bühnenauftritten teilnahm. Seine Prätorianergarde war alarmiert…

Viele dieser Darbietungen erinnern freilich frappant an die jährlichen Transgender-Happenings im postmodernen Schwulen-Mekka in Wien. – Für das „berühmt-berüchtigste Bankett“ (Baker) im kaiserlichen Rom…

…„standen Rollenspiele im Mittelpunkt der Unterhaltung. Frauen aus der Oberschicht traten als Prostituierte auf und durften keinem Mann ihre Dienste verweigern.“ (Baker)

Prätorianer ermordet Nero

Der ganze Zauber endete aber schon wenig bald in einem bösen Erwachen: Im neun-tätigen Brand Roms. Anstelle der Ruinen errichtete Nero eine luxuriöse Pallastanlage, was das Gerücht befeuerte, er habe die Feuerbrunst selbst legen lassen. Eine breit angelegte Verschwörung konnte der Kaiser gerade noch vereiteln. Ein zum Tode verurteilter Prätorianer gestand:

„Ich begann dich zu hassen, als du zum Muttermörder und Gattenmörder, zum Wagenlenker, Schauspieler und Brandstifter wurdest.“

____________________________________________________________________________________________________________________________

