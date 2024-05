Neukaledonien rief am Mittwoch wegen gewaltsamen Unruhen innerhalb der letzten Tagen den Notstand aus. Einige Separatisten brannten Häuser der weißen Bevölkerung manchmal vollständig nieder.

Bis zum Eintreffen von staatlicher Verstärkung zur Wiederherstellung der Ordnung war die weiße Bevölkerung auf Selbstverteidigung angewiesen.

🇨🇵 Macron, korunk Napóleonja Oroszországba készült… de most Új-Kaledóniában kell fellépnie.

Az őslakosok fehérellenes pogromot hajtanak végre éppen, el akarnak szakadni Franciaországtól… pic.twitter.com/s9MfTPYkdd — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) May 16, 2024

Wahlreform war Auslöser

Premierminister Gabriel Attal kündigte den Einsatz der Armee in Neukaledonien an, wo in drei Unruhe-Nächten vier Menschen getötet wurden, darunter ein Gendarm. Der Separatisten-Aufstand entzündete an einer vom Parlament verabschiedeten Wahlreform. Worauf die einheimischen Neukaledonier der Dutzenden Inseln im Südpazifik, die Unabhängigkeit von Frankreich forderten. Die westlich von Australien gelegene Inslgruppen sind französische Überseegebiete mit Sonderstatus.

Die Wahlreform hatte französischen Staatsbürgern, die seit 10 Jahren in Neukaledonien leben, das Wahlrecht eingeräumt. Die Indigenen, mit 40 Prozent Bevölkerungsanteil, fürchten deshalb, ihres Einflusses auf die politischen Entscheidungsprozesse beraubt zu werden.

Paris kündigte die Entsendung von Truppen zur Sicherung von Häfen und Flughäfen an. Zudem wurden Polizeieinheiten aufgegstockt, Ausgangssperren verhängt und TikTok verboten.

Aserbaidschan involviert ?

Inmitten der Pogrome beschuldigte das französische Innenministerium Aserbaidschan, Demonstranten zu unterstützen.

“Ich bedauere, dass einige der Unabhängigkeitsbefürworter einen Deal mit Aserbaidschan geschlossen haben, was unbestreitbar ist.“

so der französische Innenminister Gérald Darmanin.

Iso hatte erst im April das aserbaidschanische Parlament zusammen mit dem Kongress von Neukaledonien ein Memorandum über die gegenseitige Zusammenarbeit fixiert.

