Die Eskalationspolitik der “Bandera-Versteher” kennt keine Grenzen und macht selbst vor Attentaten auf aufrechte Politiker EU-Europas nicht halt. Es gibt nur ganz wenige Regierungschefs von EU-Staaten, die es gewagt hatten, gegen atlantische Kriegspolitik sowie die Fülle an sehr schweren Gesetzesverstößen unter dem CoV-Regime staatlicherseits vorzugehen.

Die kollektiven “Bandera-Versteher” spielen mit dem Feuer

Der vormalige Ministerpräsident Russlands, Dmitri Medwedew und heutige stellvertretende Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation kommentierte auf seinem Telegram Kanal die Kriegspolitik von Frankreich, Großbritannien und USA und die zunehmende Radikalisierung der “Bandera Versteher” im Westen. Gemäß der ihm eigenen Art spart die Kritik von Medwedew nicht an deftigen Worten:

6.Mai 2024: Über verantwortungsloses Säbelrasseln im Westen:

“Der Chor der Unverantwortlichen und Halunken aus den Reihen der westlichen politischen Eliten, der die Entsendung ihrer Truppen in ein nicht existierendes Land fordert, wird immer größer. Er umfasst nun auch Vertreter des US-Kongresses, der französischen und britischen Führung sowie einige Verrückte aus den baltischen Staaten und Polen. Sie fordern auch den aktiven Einsatz ihrer Raketenwaffen, die sie an die Bandera- Anhänger geliefert haben, auf das gesamte russische Staatsgebiet.

Das ist keine Eskalation zum Frühjahr, sondern zynisches Kalkül für politische Dividenden. Die herrschende Klasse im Westen ist in gewisser Weise völlig degeneriert. Diese Klasse kann elementare Dinge wirklich nicht logisch verknüpfen. Die Entsendung ihrer Truppen auf das Territorium der Ukraine würde einen direkten Kriegseintritt ihrer Länder bedeuten, auf den wir reagieren müssten. Doch, leider nicht auf dem Territorium der Ukraine.

In diesem Fall wird sich keiner von ihnen verstecken können, weder auf dem Capitol Hill noch im Elysee-Palast oder in der Downing Street 10. Es würde eine globale Katastrophe geben.

Das haben übrigens schon Kennedy und Chruschtschow vor mehr als 60 Jahren erkannt. Aber die infantilen Schwachköpfe im Westen, die heute die Macht ergriffen haben, wollen es nicht verstehen.

Und deshalb hat der [russische] Generalstab heute mit den Vorbereitungen für die Übungen begonnen, die auch die Vorbereitung und den Einsatz von nicht-strategischen Atomwaffen vorsehen.

10. Mail 2024: Über Aufrufe zu direkten Angriffen auf Russland

Dann hatte jemand Cameron aufgerufen, Putin bis zum Ende zu bekämpfen. Oh! Ich erinnere mich sehr gut an den Kerl. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, als er Premierminister wurde. Er war ein ganz normaler, schlammiger Brite. Damals war er fröhlich-dumm und sah aus wie ein junger Schleimer, der in seiner plötzlich errungenen Position schwelgte. Übrigens war er damals noch nicht einmal ein ausgewiesener Russophobiker. Also, er lag in der Mitte – nicht mehr….

Und jetzt: „Ukrainer, Ihr könnt unsere Raketen abschießen, wohin Ihr wollt!“ Und: „Wir Briten haben vor nichts Angst, nicht einmal vor einem Atomkonflikt!“

Cool! Das sollten Sie auch nicht, Kumpel. Schließlich werden Storm Shadow/SCALP Marschflugkörper nicht von Idioten in Wyschywankas [ukrainische Trachtenbluse] gesteuert, sondern von Briten und Franzosen. Unter Umständen wird die Antwort auf so etwas nicht nur nach Kiew fliegen. Und nicht nur mit konventionellem Sprengstoff, sondern auch mit Spezialmunition. Um die Reaktion auf solche Angriffe auszuarbeiten, das ist der Zweck der geplanten Übungen. Und nicht einmal die ausgebildeten Idioten Seiner Königlichen Majestät können das begreifen.

Und um den Kampf gegen Putin aufzunehmen – mit anderen Worten, Russland zu bekämpfen – darauf habe ich keine vernünftige Antwort, außer eine Sache: „David – Du solltest vielleicht vorsichtig sein. Ich könnte…“

Nein, das werde ich nicht. Das wäre auch nicht anständig.

16. Mail 2024: Über das Pistolen-Attentat auf Robert Fico

Ist es überraschend, dass zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Europa ein Attentat auf einen Politiker mit einer vernünftigen Haltung gegenüber Russland verübt wurde? Übrigens keineswegs pro-russisch: Nur ein Pragmatiker und Nicht-Russophober.

Nein, natürlich nicht: R. Fico, mit dem ich seit 2008 in Kontakt stehe, repräsentiert den Teil des europäischen Establishments, der den Bezug zur Realität nicht verloren hat und nicht will, dass sich seine Bürger in graue radioaktive Asche verwandeln. Natürlich wurde er zur Zielscheibe. Es gibt nur wenige Menschen wie den slowakischen Premierminister in Europa. Und die müssen sich dringend um ihre Sicherheit kümmern.

Ja, der Attentäter ist ein Intellektueller, der an den Rand gedrängt wurde. Eine Art, auf den Kopf gestellter Gavrilo Princip. Ja, er mochte Fico nicht und hat allerlei Blödsinn geschrieben.

Aber was er getan hat, war die Quintessenz des neuen Europas – schwachsinnig, russophob, vasallenhaft, ungezügelt und völlig kopflos. Unwillig, grundlegende Dinge zu begreifen. Bereit, seine Bürger in den Schmelzofen eigennütziger amerikanischer Politik zu werfen. Ein Europa von niederträchtigen Degenerierten, die ihre Geschichte nicht kennen.

Macron, Sunak, Scholz und Von der Leyen müssen sich also noch keine Sorgen um ihre Haut machen. Für den Moment.

Und Robert Fico wünsche ich, dass er sich so schnell wie möglich von seiner schweren Verletzung erholt!

PS.: Es stellt sich heraus, dass der Täter an regierungsfeindlichen Kundgebungen in der Slowakei teilgenommen hat. Er beschimpfte die Behörden und rief: „Lang lebe die Ukraine!“

Das überrascht mich überhaupt nicht. Jetzt versuchen die Anhänger der Banderisten auch noch, europäische Staatsoberhäupter zu ermorden. Was wird noch alles passieren!

