Die Zufälle die keine sind – Vogelgrippeübertragung von Kuh auf Mensch kurz nach Gates` Impfstoffvorstellung

Bild: Deutsches Ärzteblatt

Kurz nachdem Bill Gates den neuen „Impfstoff“ gegen H5N1, die sogenannte Vogelgrippe vorgestellt hatte, kam es just zu einem derartigen Ausbruchsfall.

Medial dementsprechend hoch beachtet und reflektiert, hatte angeblich ein „historischer Sprung von Säugetieren auf Menschen“ stattgefunden.

Farmarbeiter durch Kuh infiziert

Ein texanischer Farmarbeiter soll sich angeblich bei einer infizierten Kuh mit der Vogelgrippe angesteckt haben, wie auch telegra.ph berichtete. Nach gesundem Hausverstand erscheint ein solches Szenario allerdings völlig irreal.

Aber was soll denn so alles seit Covid möglich geworden sein den Menschen zu „verklickern“. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention jedenfalls, soll dies das erste Mal sein, dass das HSN1-Virus von Säugetieren auf den Menschen übergesprungen sei.

Beinahe unglaublich ist es obendrein noch, dass ein von Bill Gates finanzierter Vogelgrippe-Impfstoff gegen eben diesen Stamm gerade in die Erprobung eingetreten ist, was die Medien freilich als „Zufall” bezeichnen.

Die WHO, offenbar in Vorbereitung auf ihre künftige Aufgabe als „Lenker der Gesundheit der Welt“, bezeichnete dies freilich als ““Meilenstein” von „enormer Besorgnis”.

In einem bereits am 5. Mai veröffentlichten Bericht teilte die CDC mit, dass sie durch genetische Daten „starke Beweise” dafür gefunden habe, dass sich der Landwirt im März bei einer Kuh mit der Vogelgrippe angesteckt habe.

Medizinische Veröffentlichung dazu veröffentlicht

Die Bilder des Patienten sowie weitere Details über seinen „beispiellosen Fall“ wurden in einem Bericht im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Den Experten zu Folge entwickelte der Patient eine subkonjunktivale Blutung oder Blutung direkt unter der Bindehaut, der klaren Oberfläche, die den weißen Teil des Auges bedeckt.

Der Patient litt auch an einer wässrigen Flüssigkeit, die aus seinem rechten Auge austrat.

Der Milchbauer sei nun der zweite Mensch, bei dem in den USA Vogelgrippe diagnostiziert wurde, und vielleicht der erste, der sich bei einem Säugetier, in diesem Fall einer Kuh, angesteckt hatte, berichtete der britische Mirror dazu.

Bisher hatten sich in den letzten 20 Jahren knapp 900 Menschen in 23 Ländern mit dem Vogelgrippe-Stamm H5N1 infiziert. Sie waren jedoch alle mit wilden oder gehaltenen Vögeln in Kontakt gekommen.

Der Fall des Milchbauern kam also nun zu einem Zeitpunkt, an dem Experten davor warnten, dass sie von anderen Landwirten hörten, die krank wurden, sich aber nicht auf das HSN1-Virus hatten testen lassen.

Beinahe „symptomfreie Infektion“?

Der texanische Patient kam Ende März mit der Infektion zu den Ärzten, wobei die Wissenschaftler erklärten, dass seine Vitalfunktionen, wie die Atmung, normal gewesen seien. Er hatte auch keine Anzeichen von Fieber, Veränderungen der Atmung oder des Sehvermögens während der Infektion.

Nach der Behandlung mit antiviralen Medikamenten berichtete der Patient über keine Symptome, außer einigen „Beschwerden in beiden Augen”.

Im Bericht hieß es weiter, „in den folgenden Tagen berichtete der Arbeiter, dass die Bindehautentzündung ohne Atemwegssymptome abgeklungen ist, und die Haushaltskontakte blieben gut.”

CDC-Direktorin Dr. Mandy Cohen erklärte, dass der Zustand des Patienten “sehr mild” sei.

„Die Person hatte sehr milde Symptome. Sie erholt sich gut. Aber wir wollen noch einmal sicherstellen, dass wir Leute testen, die möglicherweise in Kontakt waren.”

Alles in Allem offenbar „viel Lärm um Nichts“ oder aber könnte es mit dem Gates „Impfstoff“ etwa doch einen Zusammenhang geben?