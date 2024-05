Polizei fürchtet sich vor halbnacktem Multikulti: Bedroht Menschen mit Latte und zerschlägt Autos (Video)

sdr

Nachdem – laut BILD – einem , offensichtlich unter Drogen stehenden farbigen Multikulti der Zutritt zu einer Kneipe verwehrt wurde, rastete der Halnackte (30) aus, bedrohte und beschimpfte Passanten – und schlug mit einer Holzlatte auf mehrere Autos ein!

Zuerst zeigt das Video, wie der Multikulti-Berserker offenbar die Herausgabe einer Frau fordert

„Diese Bitch muss raus.“

Dann verhandeln offenbar andere Farbige mit ihm in ihrer Sprache. Der wohl Schutzbedürftigen ist darob empört:

„Uawallah, ich f*** dich auch!“

Die Situation ist bedrohlich: Denn in der Hand hält er eine Holzlatte, mit der schließlich Autos beschädigt. Er schlägt auf einen silberner SUV ein. Dann zerschlägt er bei einem parkenden BMW-Kombie die Windschutzscheibe.

Unfähige Polizei auf Mithilfe anderer Multikultis angewiesen

Auch als zwei Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene ankommen, schlägt der Multi-Kulti-Berserker auf die Scheibe eines Streifenwagens. Die Polizisten sind aber selbst mit gezogener Waffe unfähig den Gefährder mit einer lebensbedrohlichen Dachlatte in der Hand außer Gefecht zu setzten. Die deutschen Beamten bleiben immer auf mehreren Metern Abstand. Und warten lieber ab und vertrauen auf die Beschwichtigungskünste anderer Farbiger, die den Wahnsinnigen offensichtlich kennen.

Erst nachdem die anderen Farbigen dem Berserker den Schlagstock abnehmen und einer in am Hals an die Wand drückt, trauen sich die deutschen Beamten einen Zugriff zu.

Hier der link: https://x.com/ZaraRiffler/status/1791888539669442660

Wie üblich in solchen Fällen mauert die Polizei, wenn es um Täterherkunft und Vorstrafenregister geht:

„Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir keine weiteren Angaben zur Person machen.“

Dem Farbigen dürfte das alles mehr oder weniger sein: Denn er soll sich wieder umgehend auf freiem Fuß befinden.

