Ungarn u.co. unterschreiben EU-Erklärung zu LGBTQ-Rechten nicht (Video)

Laut einer Umfrage gibt es umso mehr Belästigung und Gewalt gegen Gemeindemitglieder, je stärker die LGBTQ-Kampagne weltweit geworden ist.

Die belgische EU-Ratspräsidentschaft hielt am Freitag in Brüssel eine hochrangige Konferenz zu LGBTQ-Rechten ab. Und zwar am 17. Mai, dem “Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie”. Dabei unterzeichneten viele EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Erklärung zur Förderung der Menschenrechte von LGBTQ-Personen, aber längst nicht alle. Die Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich, bei der Bildung der nächsten Kommission die nationalen LGBTQ-Strategie zu unterstützen sowie einen neuen EU-Gleichstellungsbeauftragten zu ernennen. (humanonline)

Laut einer Umfrage unter mehr als hunderttausend LGBTQ-Personen in Europa, welche von der Agentur der „Europäischen Union für Grundrechte“ (FRA) vorgestellt wurde, hätten Belästigung und Gewalt gegen LGBTQ-Mitglieder einen neuen Höchststand erreicht, wobei junge Menschen, Trans- und Intersexuelle am stärksten von Gemeindemitgliedern betroffen sind.

“Paradoxon”

FRA-Direktorin Sirpa Rautio wollte die Welt nicht mehr verstehen:

“Die Umfrageergebnisse zeigen ein Paradoxon. Einerseits sehen wir, dass jahrelange Bemühungen, Politik und Gesetzgebung sowie Kampagnen endlich positive Entwicklungen im Kampf für Gleichberechtigung zeigen. Auf der anderen Seite aber sind LGBTQ-Menschen mehr Belästigung und Gewalt ausgesetzt als zuvor. Regierungen haben die Verantwortung, alle Gruppen in unseren Gesellschaften zu schützen. Sie müssen entschlossen handeln, um sicherzustellen, dass sich LGBTQ-Menschen sicher, würdevoll und respektiert fühlen.“

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ In the framework of #IDAHOT and of the “Pride Alliances and Policy“ Conference, the Belgian Presidency proposes to the EU Member States to sign a declaration on the continued promotion of the human rights of LGBTQI+ persons.#EU2024BE pic.twitter.com/yD0v2j0wxh

