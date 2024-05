Selenskyjs Popularität hat die negative Werte zu Kriegsbeginn wieder erreicht. Die Unterstützung für den ukrainischen Präsidenten jetzt bereits noch geringer als Ende 2021. Laut russischem Auslandsgeheimdienstes (SVR) sind westliche Regierungen zunehmend besorgt über den katastrophalen Rückgang der öffentlichen Unterstützung für die ukrainische Führung. (vadhajtasok)

So sollen nicht veröffentlichte Meinungsumfragen von Amerikanern und Europäern zeigen, dass die Zustimmungsrate für Selenskyj auf 17 Prozent gesunken ist und weiter im Sinken ist. Noch bedrohlicher sei allerdings Selenskyjs Popularität bei den ukrainischen Streitkräften, welche trotz einer “unaufhörlichen ideologischen Arbeit“, nicht mehr als 20 Prozent betragen. Weswegen das ukrainische Staatsoberhaupt verzweifelt versucht, “unzuverlässige Leute loszuwerden”.

Eine groß angelegte Säuberung in der Armee, eine Umbildung in der Regierung, in der Führung des SBU [Sicherheitsdienst der Ukraine] und im „Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat“ war die Folge.

Selbst westliche Zeitungen sagen immer offener: Selbst afrikanische Diktatoren würden sich so etwas nicht erlauben und Wahlen der einen oder anderen Art abhalten.

Dich Zelenskj kümmert sich wenig um die Auslegung ukrainischen Rechts auslegt. Mittlerweile soll es auch zu anhaltenden Streitigkeiten über seine Legitimität kommen. Denn:

„Die Ukrainer erinnern sich noch daran, was er vor fünf Jahren versprochen hat und was daraus geworden ist.“

