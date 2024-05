Slowakei: Parlaments-Resolution gegen (linken) Hass – Linke Fake-News über “rechtsradikalen” Attentäter (Video)

Fico unterzieht sich einem CT

Laut neuesten Regierungs-Informationen hat sich der slowakische Premierminister Robert Fico am Dienstagmorgen einem CT-Scan im Bauchraum unterzogen– wie “ujszo“ berichtete. Darüber hinaus wurden weitere nicht näher spezifizierte Schritte zur Verbesserung des Gesundheitszustands des Premierministers gesetzt.

„Der slowakische Ministerpräsident ist immer noch bei Bewusstsein und kommuniziert.“

– informierte das Regierungsbüro.

Slowakische Parlament verabschiedet Anti-Hass-Resolution

Unterdessen verabschiedete das slowakische Parlament einstimmig eine von den Abgeordneten der Regierungspartei eingebrachte Resolution, in der ein Ende des Hasses gefordert wird. Laut dieser sollten Menschen nicht wegen ihrer politischen Ansichten ins Visier genommen werden – wie “ujszo” berichtete:

“Das slowakische Parlament ist schockiert und zutiefst besorgt über den Mordanschlag au Ministerpräsident Robert Fico, der eindeutig politisch motiviert war, und verurteilt ersteren auf das Schärfste. Das Parlament lehnt jegliche Gewalt ab, insbesondere diesen Gewaltakt des Attentäters nur, weil seine politischen Ansichten von denen der Regierung abweichen.”- so die Resolution.

Das Parlament fordert außerdem alle Parteien, Medien, Organisationen der Zivilgesellschaft, Würdenträger und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf, die Ergebnisse der Parlamentswahlen zu akzeptieren, keinen Hass gegen die demokratisch gewählte legitime Regierung zu schüren, den sozialen Frieden zu fördern und hasserfüllte Rhetorik zu beenden.

Laut “Aktuality.sk“ wurde dass eine Nachrichtensperre bis zur vollständige Genesung über der Gesundheitszustand des Premierministers angeordnet – wie Verteidigungsminister Robert Kalinák am Dienstag im Parlament nach der Abstimmung über den Resolutionsvorschlag mitgeteilt hatte.

Links-Medien verbreiten Fake-News von rechtsradikalem Attentäter

Unterdessen gibt es immer mehr Beweise, dass der Fico-Attentäter, Juraj Cintula, ausgesprochen linke Ansichten vertritt. Während die Linksmedien den Eindruck zu erwecken versuchen, er gehöre einer rechtsradikalen Gruppierung an. So existiert ein Facebook-Foto, welches ihn mit dem Vater des Präsidenten einer linken slowakischen Oppositionspartei zeigt. Zuvo hatte er sich als Unterstützer der linken (Ex-)Präsidentschafs-Kandidatin der liberalen „Progressiven Slowakei“, Zuzana Caputova geoutet.

Auf dem Fotos posiert der Attentäter mit Martin M. Simecka, dem Vater des Präsidenten der linksliberalen „Progressiven Slowakei“, Michal Simceka. Am Donnerstag tauchte außerdem auf der Website von „Rainbow“, einem von Cintula in Leva gegründeten Literaturclub, ein ausufernder Beitrag aus dem Jahr 2019 auf: In diesem bekundete der Attentäter seine Unterstützung für den damaligen Präsidentschaftskandidaten der „Progressiven Slowakei“, Caputova. (mandiner, magyar nemzet)

Obwohl diese links-ideologische Orientierung von Juraj Cintula offensichtlich, behaupten linksliberale Medien das Gegenteil. Nicht in den linken ungarischen Medien „Hvg.hu“, „Telex“ und „24, werden die Fake-News vom rechtsradikalen Ultranationalisten Cintula verbreitet: Indem behauptet wird, er habe zuvor mit der prorussischen extremistischen paramilitärischen Organisation „Slovenski branci“ (SB) zusammengearbeitet. Auch der bekannte linke österreichische ORF-Journalist Ernst Gelecs, reiht sich in diese Fake-News-Propaganda ein.

Der Attentäter “hat rechtsradikale Texte verfasst – wie man hört.”

Hier der link:

Gelegs (ORF) über das Attentat auf Fico – ZIB 1 vom 16.05.2024 vom 16.05.2024 um 19:30 Uhr – ORF-TVthek

Dies belegt zwar eine acht Jahre alte Quelle aus dem Jahr 2016. Doch hat Cintula sein Ansichten seitehr radikal ins links-extremistische geändert. Außerdem sei er laut einer kürzlich veröffentlichten Aufnahme stark pro-ukrainisch eingestellt:

„Es lebe die Ukraine!”

– rief der Attentäter bei einer Anti-Fico-Demonstration in Alsókorompa, im April. Außerdem soll er mit eine slowakischen Flüchltlingsfrau verheiratet sein (siehe UME-Bericht unten).

“Ujszo” veröffentlichte veröffentlichte „uj szo“ ein kurzes Video, nach der Verhaftung des Attentäters. Darin bekennt er freimütig, wie er sich vor einem Monat entschied, Fico zu ermorden.

“Ich bin mit der Politik der Regierung nicht einverstanden. Die Medien werden liquidiert, warum greifen sie „RTVS“-Rundfunk an? Warum wurde Mazak (der Sonderstaatsanwalt: Anmerkung) gefeuert?”