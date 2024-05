Baerbock vom Ukraine-Führer mit «Orden des Fürsten Jaroslaws des Weisen» ausgezeichnet

Zwei Bandera-Versteher in ihrem Kampf mit gemeinsamen Drang nach dem Osten.

Der seit dem 20.5.2024 inzwischen ohne Mandat der Wähler, doch weiter ermächtigte Führer der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, zeichnete inzwischen die deutsche Außenministerin mit dem „Orden in dritter Stufe des Fürsten Jaroslaws des Weisen“ aus.

Über erschreckende Kontinuität in der deutschen Außenpolitik

Die deutsche Außenministerin bekräftigte der Ukraine gegenüber dauerhafte Unterstützung und versicherte der Ukraine nach ihren exorbitanten bisherigen Verlusten an Menschen und Material als Motivations-Booster aus der Etappe, nur:

… aber wir haben einen langen Atem!

So gilt es für den Westen weiter zu sterben und rund 500.000 ukrainischen Soldaten ging der Atem für immer schon aus. Nichtsdestotrotz, erklärte Baerbock mit markigen Worten, dass Deutschland gemeinsam mit dem kollektiven Westen „felsenfest an der Seite der Ukraine“ stehe.

Die Kontinuität der deutschen Außenpolitik ist in der Tat erstaunlich, wenn nicht atemberaubend, wenn man berücksichtigt, was schon in der ersten Auflage von „Mein Kampf“ im Jahr 1925 aus der Feder des vormaligen “Führers” zur geforderten künftigen deutschen Außenpolitik wörtlich steht, dass man „zur Bodenpolitik der Zukunft“ übergehe und was „neuen Grund und Boden“ angehe, „in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten“ denke.

Die Visionen des vormaligen “Führers” wurden nach seinem Hinscheiden von strammen Nachfolgern und Gesinnungsgenossen im Westen bald schon aufgegriffen und akribisch weiterverfolgt: Das alte und neue Verlangen der atlantischen Falken reicht von der schwarzen Erde im „Randstaat Ukraine“ bis zu den Bodenschätzen Russlands, wobei es letztere noch zu erobern gilt!

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik'.

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter «Zeitgeschichte und Globalpolitik» mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist.