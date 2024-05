Pfizer-mRNA Impfstoff an Säuglingen getestet – nur 1 Prozent überlebten

Pfizer hat, so haarsträubend das auch klingen mag, den mRNA-Impfstoff tatsächlich an 344 Säuglingen getestet. Aus deren eigenen, wie auch den Daten der FDA, gehen nun hervor, dass schockierende unter 1 Prozent der Säuglinge überlebt hatten.

Whistleblowerin hatte bereits 2022 aufgedeckt

Im Juli 2022 veröffentlichte die Pfizer-Whistleblowerin Karen Kingston ihre Analyse der klinischen Versuche von Pfizer an Säuglingen und Kleinkindern.

Sie könne nicht verstehen, wie Menschen mit einer Seele solche kriminellen Experimente an unschuldigen Babys und Kleinkindern durchführen könnten, schrieb sie dazu auf Substack.

Aus den Daten, die Pfizer der US-Arzneimittelbehörde FDA vorgelegt hatte, geht hervor, dass bei einigen Säuglingen und Kleinkindern Fieber von über 40 Grad, Krämpfe (mit Augenrollen) und Zuckungen aufgetreten waren, wie auch uncut news berichtet hatte.

Die Anfälle dauerten meist länger als fünf Minuten und traten mehrmals am Tag auf, manchmal mehr als zehnmal oder noch häufiger. Bei Säuglingen und Kleinkindern, denen mRNA-Nanopartikel injiziert worden waren, wurden daraufhin im EEG Hirnschäden festgestellt. Kingston erklärte dazu:

Eine Untergruppe etwa bestand aus 344 Säuglingen. Die Säuglinge erhielten über einen Zeitraum von 11 Wochen drei Pfizer-Impfungen.

In Pfizer’s baby and toddler study, there was a subgroup of 344 babies. Only 3 babies (less than 1%) made it to the end of the study. Pfizer’s mRNA injections are not safe for babies. They’re lethal. https://t.co/FHv2MDqaq2 pic.twitter.com/sVjqstzlN2

— Karen Kingston (@Kingston_Truth) May 6, 2024