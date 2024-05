Russischer Geheimdienst: “Globalisten wollen Liquidierung von Orban und Vucic” – “USA manipulieren Fico-Ermittlungen ein”

Laut dem ungarischen Nachrichtenportal „Index“ versuchen US-Regierungsbehörden nun, sich an den Ermittlungen zur Ermordung des slowakischen Premierministers Robert Fico einzumischen. Um auf diese Weise die Verdachtsmomente bezüglich politischen Terrorismus und einen möglichen “externen Hinweis” zu verhindern. „Index“ bezieht sich diesbezüglich auf die Pressestelle des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR) von Mittwoch . In diesem Zusammenhang soll auch der ungarische Ministerpräsident Orban erwähnt worden sein.

“Die Ermittlungen zu diesem Terroranschlag dauern an. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten beharrlich versuchen, die Version des Einzeltäters zu verbreiten, der mit dem Rückgang der Demokratie in der Slowakei unzufrieden war.“

– heißt es in der „SVR“-Erklärung.

Insofern würden US-Regierungsbehörden versuchen, sich an den Ermittlungen zu beteiligen, um sie in die “richtige Richtung” zu lenken.

Ziel soll es sein, zu verhindern, dass das Thema des europäische politische Terrorismus Fuß fassen könnte, und noch mehr das Thema eines möglichen “externen Hinweises“.

Angst vor geopolitischem Wandel und Nationalismus

Laut Angaben des russischen Geheimdienstes gäbe es Erkenntnisse, wonach sich in der Führung der USA und der EU eine Irritation über den objektiven Wandel der geopolitischen Realitäten sowie eine Stärkung nationalistischer politischer Kräfte ergeben habe.

Links-liberale Globalisten fordern Eliminierung von Orban und Vucic

Das Attentat zeige das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico, dass globalistische totalitär-liberale Eliten zu offenem politischem Terror gegen ihre Gegner greifen. Und zwar dann, wenn es nicht möglich ist, ihre Hegemonie mit “zivilisierten Methoden” aufrechtzuerhalten. Solche Razzien sollen “Dissidenten” einschüchtern.

Laut russischem Auslandsgeheimdienst hätten die Globalisten die Ermordung Ficos gebilligt. Ja mehr noch:

“Und sie fordern die Liquidierung anderer national orientierter Führer wie des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić.“

Slowakischer Innenminister: Hat der Attentäter doch nicht allein gehandelt?

Die slowakischen Ermittlungsbehörden untersuchen nun auch diese Möglichkeit – wie der slowakische Innenminister Matús Sutaj Estok am Sonntag gegenüber Reportern in Bratislava mitgeteilt hatte. Es gäbe Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Attentäter doch nicht um einen “einsamen Wolf” gehandelt haben könnte. Laut Estok ist ein solcher Hinweis: Dass nämlich zwei Stunden nach dem Attentat Inhalte von der Facebook-Seite des Täters gelöscht wurden. Und zwar: Nachdem er sich bereits offiziell in Polizeigewahrsam befand, er also keinen Zugriff mehr darauf hatte. Sehr wahrscheinlich dürfte die Löschung auch nicht von der Frau des Verdächtigen durchgeführt worden sein.

Laut Matús Sutaj Estok könnte das Verbrechen von einer “Gruppe bestimmter Personen” motiviert sein, deren Mitglieder sich “gegenseitig bei der Begehung dieses Verbrechens ermutigt oder unterstützt” hätten. (vadhajtasok)

___________________________________

_________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]