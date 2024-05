„The Economist“: Selenskyjs Schreianfälle gegenüber seinen Generälen

Weil der ukrainische Präsident Selenskyj der Meinung war, dass ihm seine Generäle die Wahrheit verschweigen, soll er sie angeschrien haben behauptet jedenfalls „The Economist“ unter Berufung auf eine ukrainische Regierungsquelle.

Die angeblichen Wutausbrüche des Präsidenten wurden am Montag in einem Bericht über die Situation in der Region Charkiw erwähnt, wo die russischen Streitkräfte im vergangenen Monat erhebliche Gewinne erzielt haben. Die dort stationierten ukrainischen Truppen sollen verärgert darüber. Diesbezüglich gibt es konkurrierende Theorien über die Ursachen.

Unzureichende westliche Hilfe, Verschwörungspakt zwischen Verräter in Kiew und USA

So werden einerseits die USA und ihre Verbündeten für unzureichende und verspätete Hilfe verantwortlich gemacht. Während andere wiederum “vermuten, dass Inkompetenz oder sogar Verrat eine wichtigere Rolle gespielt“ hätten. Außerdem gäbe es auch “Verschwörungstheorien”, dass sich Politiker in Kiew und Washington verschworen hätten.

Denis Jaroslawski, ein lokaler Kommandeur, hatte landesweit Schlagzeilen gemacht, weil er sich darüber beschwert hatte, dass angebliche Befestigungen, die einen russischen Vormarsch verhindern sollten, gar nicht existiert hätten. Dieser Mann sagte nun gegenüber „The Economist“: Selenskyj werde “unter heißem Wasser gehalten” – dass also seine Berater ihm beruhigende Lügen erzählten.

Laut einer anonymen Regierungsquelle in „The Economist“ soll nun also Selenskyj mit ukrainischen Generälen aneinander geraten sein: Weil er angeblich das Gefühl hatte, nicht die ganze Wahrheit über die Situation an der Front zu erfahren. (oroszhirek)

Selenskyjs angespanntes Verhältnis zur Militärführung soll darauf zurückzuführen sein, dass er seine politischen Ziele über die militärischen stellt wie bereits zuvor von ukrainischen und internationalen Medien berichtet wurde.

Zelenskyj inrtigierte gegen Oberst-General Saluschny

Bereitsm Dezember die ukrainische Zeitung „Prawda“ behauptet: Zelenskyj hätte aktiv Waleri Saluschnyj, den damals ranghöchsten General der Ukraine, zugunsten von Oleksandr Syrskiy untergraben

“Es scheint, dass Selenskyj zwei Teams hat: die ‘guten’, die von Syrssky und anderen Favoriten kontrolliert werden, und die ‘schlechten’, die von Saluschny angeführt werden.”

– so die Quelle gegenüber der Zeitung. Das wieder hätte Saluschny demoralisiert und ihn daran „gehindert, die Armee als Ganzes zu kontrollieren.”

Im Februar jedenfalls entließ der ukrainische Präsident Saluschny und ernannte Syrssky zu seinem Nachfolger.

Irrationaler militärischer “Messianismus”

Und schon im vergangenen November hatte das „Time Magazin“ ein Profil von Selenskyj veröffentlicht, dass dessen kompromissloses Streben nach einem Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld “an Messianismus” grenze. Darüber soll er dann mit einigen Offizieren in Konflikt geraten sein.

Do hatte einmal Militärbeamter beschrieben: Dass das Präsidenten-Büro einer Militäreinheit einen absurden Einsatzbefehl gegeben habe, eine bestimmte Stadt “zurückzuerobern.” Daraufhin wurde ihm geantwortet: “Womit?” Die Einheit hatte nämlich weder Waffen noch Soldaten, existierte also nicht.

Hitlers letzte Tage im Führungsbunker

Historiker erinnern sich an einen ähnliche Vorfall im Hitler-Führungsbunker in Berlin: Als die russischen Einheiten schon knapp vor der Stadtgrenze waren, verbreitete er gegenüber den anwesenden Wehrmachtgenerälen absurden Schlachtenoptimismus:

„General Steiner wird uns herausschlagen.“

Einer der düpierten Generäle soll darauf geantwortet haben:

„Mit Verlaub mein Führer. Die Armee von Steiner existiert nicht mehr.“

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]