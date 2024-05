Irish Freedom Party strebt EU-Austritt an

Bild: LSE Blogs

Irland dürfte sich wohl augenblicklich in einer Art im Realitätsschock befinden. Die Irish Freedom Party strebt nämlich ernsthaft den Austritt aus der EU an.

Linksruck nach Jahren offenbar beendet

Nach mehreren Jahren eines drastischen gesellschaftlichen Linksrucks nimmt in Irland die Unzufriedenheit mit den Folgen „woker“ Politik massiv zu. Die 2018 gegründete Irish Freedom Party (IFP) macht die EU nun dafür verantwortlich. Ihr Parteichef Hermann Kelly strebt den Irexit an, wie auch epoche times berichtet hatte.

Irland ist nach Überzeugung von Hermann Kelly derzeit kein „souveränes Land mehr, das sich selbst regiert“. Die Bürger könnten nicht mehr selbst über ihre Gesetze, ihre Haushalte, die Kontrolle ihrer Grenzen und ihr eigenes „Schicksal in der Welt“ bestimmen. In den EU-Staaten ist eben genau diese Entwicklung ebenfalls dramatisch zu beobachten. Die Verantwortung dafür sieht der frühere Kommunikationschef der kurzlebigen EFDD-Fraktion im EU-Parlament, klar bei Brüssel. Aus diesem Grund strebt er mit seiner Irish Freedom Party (IFP) den Irexit an.

„Modernisierungsprozess“ war klassischer Linksruck

Die lange Zeit stark katholisch geprägte Insel hatte in den vergangenen Jahren einen deutlichen gesellschaftlichen Linksruck erlebt. In Referenden wurden im EU-Vergleich restriktive Gesetze zu Abtreibung und Ehescheidung stark liberalisiert. Selbst Papst Franziskus wurde im „streng katholischen Irland“ mit lautstarken Protesten empfangen. Demgegenüber ist die „Israel-Kritik“ auf der Insel auch deutlich aggressiver als in allen anderen Mitgliedstaaten, das jedoch quer durch die politische Landschaft. Dies könnte durchaus auch aus der „kriegerisch geprägten“ Historie Irlands und einer gewissen „Friedenssehnsucht“ heraus resultieren.