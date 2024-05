Morten Messerschmidt: „Wenn die Ideologie in Brüssel nicht so stark gewesen wäre, hätten Großbritannien nicht hinausgedrängt und wären viel stärker“ [Interview].

Der Vorsitzende der Dänischen Volkspartei Morten Messerschmidt | Foto: Liselotte Sabroe

Morten Messerschmidt ist der Vorsitzende der Dänischen Volkspartei, einer nationalen politischen Gruppierung in Dänemark, die in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle im Land gespielt hat.

Lionel Baland traf und interviewte ihn auf dem Kongress in Bukarest, Rumänien, der vom Mihai Eminescu Institute for Conservative Political Studies der rumänischen nationalistischen Partei AUR organisiert wurde.

Breizh-info: Wann hat Ihre politische Partei ihre Aktivitäten aufgenommen?

Morten Messerschmidt: Wir haben vor dreißig Jahren begonnen und ich war zehn Jahre lang, von 2009 bis 2019, Europaabgeordneter dieser Partei. Jetzt bin ich ihr Vorsitzender. Ich habe das Gefühl, dass ich mit einem Fuß in beiden Lagern stehe, dem europäischen und dem nationalen.

Breizh-info: Was wird aus Ihrer ehemaligen Vorsitzenden Pia Kjærsgaard?

Morten Messerschmidt: Sie sitzt als Vertreterin der Dänischen Volkspartei im Abgeordnetenhaus. Für uns ist sie eine sehr einflussreiche und charismatische Person. Sie konnte heute nicht hier anwesend sein, da sie sich gerade einer Operation unterzogen hat. Es geht ihr aber absolut gut.

Breizh-info: Welche Position vertritt Ihre Partei in Bezug auf die Europäische Union?

Morten Messerschmidt: Ich denke, dass die Zusammenarbeit mit anderen Ländern eine großartige Idee ist, aber dass die Richtung, die die Europäische Union seit vielen Jahren eingeschlagen hat, falsch ist, weil sie einen Weg einschlägt, der davon ausgeht, dass es keine Unterschiede zwischen den Ländern gibt, was eindeutig nicht der Fall ist in den Bereichen Familien-, Sozial- und Migrationspolitik, …, und dementsprechend müssen wir die Anzahl der Bereiche, in denen die Europäische Union integriert ist, begrenzen.

Ich bin sicher, wenn die Ideologie in Brüssel nicht so stark gewesen wäre, hätten wir das Vereinigte Königreich nicht hinausgedrängt und wären jetzt viel stärker.

Breizh-info: Wie stehen Sie zur NATO und zum Krieg in der Ukraine?

Morten Messerschmidt: Ich betrachte die NATO als Garant für unsere Freiheit und Unabhängigkeit. Innerhalb der Europäischen Union haben wir nicht die Fähigkeit oder den Willen, das Notwendige zu tun, um die Achse der Schlechten – Russland, Iran und China – zu verscheuchen. Ich denke, dass wir dankenswerterweise von Großbritannien, Kanada, den USA, … abhängig sind. Die NATO ist im europäischen Kontext extrem wichtig.

Breizh-info: In Dänemark hat die Sozialdemokratische Partei einen Teil Ihrer Ideen und Ihres Programms übernommen. Was halten Sie davon?

Morten Messerschmidt: Die Tatsache, dass andere Parteien beginnen, die Probleme im Zusammenhang mit der Einwanderung aus dem Nahen Osten zu verstehen, ist gut. Aber jetzt erwarten wir, dass sie auf diese Situation reagieren. Nicht nur, dass sie darüber reden, sondern auch, dass sie eine Politik dazu entwickeln.

Breizh-info: Neben der Dänischen Volkspartei sitzen noch andere patriotische Parteien im Parlament: Nye Borgerlige (Neue Rechte) und die Danmarksdemokraterne (Dänische Demokraten). Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Parteien und können sie in manchen Fällen zusammenarbeiten?

Morten Messerschmidt: Wir arbeiten zusammen, wenn wir uns einig sind. Aber wenn es um die Europäische Union, Einwanderung und internationale Beziehungen geht, sind wir nicht auf derselben Wellenlänge. Die dänischen Demokraten sind für die Europäische Union. Wir sind dagegen: Wir wollen einen neuen Weg finden, um mit Ländern zusammenzuarbeiten, die im Moment Mitglieder der Europäischen Union sind. In manchen Fällen stimmen wir als patriotische Parteien überein, in anderen nicht.

Breizh-info: Wird die Dänische Volkspartei nach den Europawahlen weiterhin in der Fraktion Identität und Demokratie (ID) sitzen?

Morten Messerschmidt: Nach meinen Prognosen ja. Wir hoffen, dass es eventuell zu einem Zusammenschluss zwischen der Fraktion Identität und Demokratie (ID) und der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) kommen wird. In einer einzigen Fraktion können wir für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten und dabei die Unterschiede zwischen unseren Parteien respektieren. In den zehn Jahren, die ich im Europäischen Parlament verbracht habe, war ich im Europa der Freiheit und der Demokratie (EFD) mit Nigel Farage und im ECR mit den britischen Konservativen und anderen guten Freunden. Ich glaube, dass wir unsere Unterschiede überwinden müssen, um eine große Fraktion aufzubauen.

Breizh-info: Hat der Einfluss Ihrer Partei eine restriktive Migrationspolitik in Dänemark zur Folge?

Morten Messerschmidt: Ja, jetzt müssen wir uns mit der Schwierigkeit auseinandersetzen, das Chaos, das aus zwanzig Jahren liberaler Migrationspolitik resultiert, wegfegen zu müssen. In Frankreich hat sich Emmanuel Macron für einen härteren Umgang mit radikalisierten Imamen eingesetzt, indem er sie aus dem Land verbannt hat. Wir müssen das Gleiche tun. Wir müssen härter gegen diejenigen vorgehen, die niemals zu uns hätten kommen dürfen.

Breizh-info: Wünschen Sie sich die Ausweisung ausländischer Krimineller aus dem Land?

Morten Messerschmidt: Oh, ja. Selbstverständlich! Personen, die sich gegenüber dem Land, das sie aufgenommen hat, nicht korrekt verhalten, müssen auf die gleiche Weise behandelt werden, die ebenso unkorrekt ist.

Breizh-info: Stehen Sie in sozialen Fragen der Sozialdemokratischen Partei nahe?

Mortain Messerschmidt: Ja, das ist richtig. Wenn es um die Politik für ältere Menschen und Senioren geht, machen wir Politik mit der Linken, und das werden wir auch weiterhin tun. Wir konzentrieren uns jedes Mal auf ein Thema nach dem anderen.

Breizh-info: Könnten Sie in der Zukunft in einer Regierung mit der Linken sein?

Mortain Messerschmidt: Es ist schwierig, diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten und vorherzusagen, wie die Politik einer solchen Regierung aussehen könnte.

Breizh-info: Zwischen links und rechts, können Sie beide wählen?

Mortain Messerschmidt: Nein, denn die Migrations- und Identitätspolitik ist natürlich das Wichtigste! Aber ich schließe im Bereich der Frage, mit wem wir zusammenarbeiten könnten, nichts aus. Das hängt von der Politik ab, die eine solche Regierung eventuell entwickeln könnte.

***

Das Gespräch führte Lionel Baland von breizh-info.com, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

