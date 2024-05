Unfassbare Kriegs-Hölle: “Drei Stunden Überlebens-Chance an der Front” – Stoppt das Sterben!

Dramatisches Geständnis eines ukrainischen Flüchtlings: An der Front gibt es keine Überlebens-Chance.

Zynische Kriegstreiber-EU-Eliten

An all die EU-Eliten-Kriegstreiber, die von ihren warmen Bürosesseln aus für den Krieg und das Sterben trommeln, denen verstümmelte Soldaten anscheinen ihre Opfer für die Freiheit von Kriegsprofiten zu opfern haben – allen voran die Beauty-Style-Außenministerin Anna-Lena Baerbock – sei noch einmal in Erinnerung gerufen: Stoppt das sinnlose Sterben. Die Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine und auch in Russland wollen und brauchen Frieden.

Grauenvolle Zustände im Ukraine-Zelenskyi-Kriegsregime

UME berichtete mehrfach über die brutale Zwangsrekrutierung von ukrainischen Männern, vor allem aus benachteiligten Schichten, während sich die Millionärs-Kinder ins Ausland und in Luxus-Hotels abgesetzt haben.

Diese Kriegs-Rekrutierungs-Logik gipfelte vor kurzem in einer menschenverachtenden und rassistischen Aussage von Viktor Andrusiv, Ex-Berater des ukrainischen Innenministers:

“Wenn man sich der Wehrpflicht entzogen hat, ist man absichtlich geflohen. Dann haben Sie kein Recht zu sagen, dass Sie Ukrainer sind. Du bist ein Zigeuner. Du hast dich für das Zigeunerleben entschieden.” (strana)

Und weiter:

„Laut dem ehemaligen Berater “sind dies Menschen, die sich selbst zur Unehrlichkeit verurteilt haben, indem sie ihr Leben gerettet haben“.

Die Hölle des Kriegs-Alltags schilderten nun drei ukrainische Männer am Freitag in einem Exklusiv-Interview gegenüber „Facts“. Die Männer waren vor einigen Monaten vor dem verheerenden Krieg nach Ungarn geflohen waren: Sie leben in ständiger…

…“Angst davor, deportiert zu werden, was aber ihren sicheren Tod bedeuten würde. Denn nach den neuen (Rekrutierungs-)Gesetzen kann jeder eingezogen werden.“

Männer werden von Zelenskyjs Kriegshäschern von der Straße in Busse verschleppt, in Busse gezerrt und an die Front verschickt:

„Wo Zivilisten durchschnittlich nur drei Stunden überleben. An der Front gibt es keine Überlebenschance.“

– so die erschreckende Aussage eines der Männer.

“Viele Menschen starben an der Front und junge Familien wurden dadurch auseinandergerissen.

Es gibt keine Männer, die Kinder sind alle den Frauen überlassen.

Viele Frauen flohen nach Europa und Männer mussten dort bleiben, weshalb so viele Familien auseinandergerissen wurden.”

sagte er.

Geschichte wiederholt sich: Aufgrund der Dumm-, Eitel- und Verantwortungslosigkeit von US-Marionetten a la Baerbock

Eigentlich müsste das Polit-Cover-Girl des Tiefen Staates, Annalena, Heinrich Böll, das ehemalige Gewissen der deutschen Nachkriegsgesellschaft noch kennen. Er stand auf dem Lehrplan in österreichischen und deutschen Schulen.

Eine seiner eindringlichsten und deprimierendsten Kurzgeschichten trägt den Titel „Wanderer kommst du nach Spa…“

„Ich lag auf dem Operationstisch und sah mich selbst ganz deutlich, aber sehr klein, zusammengeschrumpft, oben in dem klaren Glas der Glühbirne, winzig und weiß, ein schmales, mullfarbenes Paketchen wie ein außergewöhnlich subtiler Embryo: das war also ich da oben.

Der Arzt drehte mir den Rücken zu und stand an einem Tisch, wo er in Instrumenten herumkramte… Ich zuckte hoch, als ich einen Stich in den linken Oberschenkel spürte, ich wollte mich aufstützen, aber ich konnte es nicht: ich blickte an mir herab, und nun sah ich es: sie hatten mich ausgewickelt, und ich hatte keine Arme mehr, auch kein rechtes Bein mehr, und ich fiel ganz plötzlich nach hinten, weil ich mich nicht aufstützen konnte…, aber der Arzt zuckte nur die Schultern und drückte weiter auf den Kolben seiner Spritze, der langsam und ruhig nach unten sank; … der Feuerwehrmann hielt mich an den Schultern fest, und ich roch nur noch den brandigen, schmutzigen Geruch seiner verschmierten Uniform, sah nur sein müdes, trauriges Gesicht, und nun erkannte ich ihn: es war Birgeler. »Milch«, sagte ich leise…“

Denn genauso sinnlos wie das Sterben und die zehntausende Amputationen während der Weltkriege sind auch die jetzigen im Ukrainekrieg. Es sind sinnlose Verstümmelungen für eine sinnlose Kriegs-Profit-Ideologie unter einem pervertierten Begriff von Freiheit – damals wie heute.

Hier das Interview (Ungarisch)

____________________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]