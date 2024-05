Österreich: Skandal-Grüne auch Gewalt verherrlichende Links-Faschistin

Die Skandale rund um die grüne österreichische EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling reißen nicht ab. Im Zentrum steht wie berichtet eine Verleumdungsaffäre. Ihr wird vorgeworfen, Lügen und falsche Gerüchte über Freunde und Parteikollegen verbreitet zu haben, auch Mainstream Journalisten sollen betroffen sein.

Medienberichten zufolge, soll sie auch mit ihrem Umfeld über konkrete Pläne gesprochen haben, was sie so alles nach der EU-Wahl plane: Ein Wechsel zur Linksfraktion steht im Raum, wie UNSER MTTEL EUROPA bereits berichtete. Außerdem „hasse sie die Grünen“ erfährt man aus ihrem Umfeld. Das ist zwar irgendwie nachvollziehbar, in ihrem Fall schäbig, da sie es dieser Partei verdanken kann demnächst auf einem 15.000 EURO-Job zu sitzen. Viel Geld für eine 23-Jährige, die auf Befragen nicht mal wusste, ob Norwegen bei der EU ist oder nicht.

Doch damit nicht genug: Den Kollegen von NIUS liegen Screenshots vor, die zeigen, wie eng verbunden Lena Schilling mit der linksextremistischen Szene ist. Unter anderem solidarisierte sich die 23-Jährige mit der deutschen Terroristin Lina E. und begrüßte Parolen wie „Fick die Polizei“ oder „Österreich du Nazi“.

Hier der Bericht von RTV dazu: