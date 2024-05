Foto: Menendj / Wikimedia (CC BY-SA 2.5)

“Schutzsuchende” wollen sich auf ihre Weise sich bei uns für Aufnahme bedanken: Eine Zelle der palästinensischen Organisation Hamas, die sich aus muslimischen Einwanderern zusammensetzt, hatte nach Angaben der deutschen Sicherheitsbehörden Anschläge auf die israelische Botschaft in Berlin und einen amerikanischen Militärstützpunkt auf dem Gebiet der Bundesrepublik geplant¹²³.

Die Informationen wurden auf dem Smartphone eines mutmaßlichen Terroristen libanesischer Herkunft entdeckt. Dem Islamisten wird vorgeworfen, nach Waffenverstecken für die Terrorgruppe zu suchen und offenbar Befehle von Hamas-Führern im Zedernland erhalten zu haben³.

Mossad deckte Netzwerk von Agenten der palästinensischen Organisation in Europa aufgedeckt

Im vergangenen Januar hatten der Mossad und der Shin Bet behauptet, ein Netzwerk von Agenten der palästinensischen Organisation in Europa aufgedeckt zu haben, das von im Libanon stationierten Offizieren geleitet wurde, von denen die meisten bei einer Reihe von Luftangriffen der Streitkräfte Tel Avivs getötet wurden.

Die mutmaßlichen Terroristen wurden im Dezember in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden festgenommen und hatten nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Schweden geplant, Drohnen gekauft und sich die Unterstützung lokaler krimineller Organisationen zunutze gemacht, um ihre Pläne auszuführen³.

Anschläge mit antisemitischem Hintergrund geplant ud teilweise durchgeführt

Diese Ereignisse führten zu einer erhöhten Terrorwarnung in Europa und zu verstärkten Sicherheitsvorkehrungen an Orten, die mit Tel Aviv in Verbindung stehen oder von Juden besucht werden, wie Synagogen, Friedhöfe und Botschaften.

Dennoch gab es zahlreiche Anschläge und Vandalismus mit antisemitischem Hintergrund, zuletzt in Frankreich, wo ein illegaler algerischer Einwanderer von der Polizei getötet wurde, nachdem er eine Synagoge in Brand gesetzt hatte.

Operationsbasis Bulgarien – riesiges Waffenlager entdeckt!

Bei einer kürzlich durchgeführten Sicherheitsoperation in Bulgarien entdeckten Polizeibeamte ein Waffenlager, das vermutlich der militanten Gruppe Hamas gehört. Diese Entdeckung hat in ganz Europa Besorgnis ausgelöst, da vermutet wird, dass diese Waffen für künftige islamistische Terroranschläge auf dem Kontinent verwendet werden sollen.

Die bulgarischen Behörden haben in Zusammenarbeit mit internationalen Geheimdiensten eine Sicherheitsoperation durchgeführt, die zur Entdeckung des Waffenlagers führte. Bei den sichergestellten Waffen handelt es sich um Sprengstoff, Schusswaffen und Munition. Es wird vermutet, dass diese Waffen von der Hamas-Gruppe gehortet wurden.

Die Entdeckung dieses Waffenlagers hat in ganz Europa Alarm ausgelöst. Es wird befürchtet, dass diese Waffen für terroristische Anschläge in verschiedenen europäischen Städten verwendet werden könnten. Die Behörden arbeiten nun daran, etwaige terroristische Zellen, die mit diesem Waffenlager in Verbindung stehen, aufzuspüren und mögliche Anschläge zu verhindern.

Doch die europäischen Regierungen kümmern sich nicht darum, sie lassen weiterhin jeden einreisen. Das alles unter dem Vorwand “Humanität”.

Diese Ereignisse machen deutlich, wie wichtig es ist, gegen irreguläre islamische Einwanderer vorzugehen, um Terroranschläge zu verhindern und unschuldige Menschen zu schützen. Dass der dadurch mitimportierte Antisemitismus ebenfalls hier fuß fasst nimmt man inkauf, indem man diesen einfach den “Rechten” unterjubelt.

