Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erinnerte Berlin daran, welche Länder für die Fortsetzung der Feindseligkeiten in der Ukraine verantwortlich sind, und äußerte sich dann auch noch besorgt über den Zustand der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock.

Baerbock hatte ja in einem ZDF-Interview behauptet: Die halbe Welt arbeite daran, “den Frieden zu verteidigen“. Nur: Dafür werde der russische Präsident gebraucht. Laut Baerbock wäre Putin “völlig verhandlungs-unwillig“, mit Bezug auf die jüngsten Übungen der russischen Atomstreitkräfte und die anhaltenden Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur.

“Ich fange an, mir Sorgen um Baerbocks Zustand zu machen. Entweder hat etwas mit ihrem Gedächtnis oder ihrer Logik zu tun, oder… Erinnern wir die deutsche Ministerin daran, was die ganze Welt bereits weiß, nicht nur an die ‘Hälfte’ “

– wie schrieb Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal vermerkte.

Ihrer Meinung nach wären es die westlichen Länder sind, welche beschlossen, die Waffenlieferungen in Konfliktgebiete zu erhöhen. Laut Sacharowa hätte Russland von Anfang des Krieges an Friedenssprächen sofort zugestimmt, als es von Kiew darum gebeten wurde. Doch dann kam der britische Premierminister Boris Johnson in Selenskyjs Haus und überzeugte die ukrainische Seite, die Gespräche abzubrechen.

“Drittens. Unter dem Druck der USA unterzeichnete Selenskyj im September 2022 ein Dekret, das alle Gespräche mit Moskau verbot. Worüber also redet diese Annalena überhaupt?“

– fragte Sacharowa rhetorisch.

